上周三（7月6日），北京疫情防控新聞發布會上，北京市衞健委新聞發言人、副主任李昂宣布將實施一項疫苗新政：自7月11日起，「進入線下培訓機構、圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館、體育場館、健身場所、演出娛樂場所、網吧等人群聚集場所的人員須接種疫苗。」



緊接着，網上便有消息傳出，北京市中關村地區多座寫字樓發布通知，要求7月8日開始，商務樓宇嚴格卡口查驗疫苗接種記錄，未接種或未完成接種人員居家辦公，不得進入。這說明中關村地區已經開始提前執行北京市的「疫苗令」。

烈日炎炎，有北京市民在陰影下排隊等候核酸檢測。（美聯社）

「疫苗令」有違接種原則

坦率說，北京市「疫苗令」影響的應該是少數人。北京市整體的新冠病毒疫苗接種率已經非常高——早在2021年9月28日，北京全市18歲及以上常住人口全程接種率為98.42%，剩下尚未充分接種的人群主要是老年人。今次北京市之所以突然公布「疫苗令」，毫無疑問是為了迫使尚未接種疫苗的老人去接種疫苗。

考慮到老年人尤其是有基礎疾病的老人是新冠病毒的危險人群，而當下中國內地的防疫政策能否適時鬆動、開放的一個關鍵依據是老年人的疫苗接種率，因此北京市「疫苗令」的初衷是可以理解的。

不過，提升疫苗接種率非常重要是一回事，怎麼提升又是一回事。在現階段的中國內地，不論是國務院衞健委一再重申的新冠疫苗接種應該遵循「知情、同意、自願」的基本原則，還是民眾對於過度防疫、「一刀切」的抗拒，希望公權力和個人權利之間有清晰、合理的邊界，都使得北京市的「疫苗令」缺乏法律依據，有違疫苗接種原則，難獲民眾認同。

面對「疫苗令」公布後所招致的諸多爭議、疑慮，上周四深夜，北京市防控辦作出回應，「非常感謝大家一直以來對首都疫情防控工作的理解和支持」，「新冠病毒疫苗接種堅持知情、同意、自願原則」，「市民群眾在嚴格測温掃碼和查驗72小時內核酸檢測陰性證明後即可正常進入市內各類公共場所」。這意味着「疫苗令」公布一天後便被撤銷，民眾通過輿論監督再次發揮作用。

在輿論壓力下，北京市迅速收回「疫苗令」。（Getty Images）

民眾輿論監督發揮作用

北京市深夜撤銷「疫苗令」，在某種程度上不失為尊重民意，有錯能改，從善如流。網絡上有不少聲音為北京市的快速糾正點贊，認為在當前現實下北京市還是比較有雅量，有公僕心和敬畏心，懂得傾聽人民的聲音。世間沒有全知全能的人，政策的制定者、執行者同樣都是凡人，不怕他們出現一時的過失，怕的是他們不能及時發現錯誤和有錯必改。

但網絡上也有一些聲音認為北京市起初便應該考慮清楚，學會依法行政，不應出台明顯存在不妥的「疫苗令」。這樣的說法同樣是有道理，也再次提醒北京市乃至更多地方提升治理水平和依法行政的重要性。尤其是經過四十年的改革開放，在中國內地民眾的權利意識和法律意識日益增長的時代背景下，公共治理的現代化水平和法治水平更是顯得極其重要。除此之外，北京市收回「疫苗令」一事還說明民眾通過輿論監督對於公權力改善施政、發現和糾正問題具有十分積極的意義，國家的進步、良政善治的實現均離不開輿論監督。

詳細內容請閱讀第325期《香港01》電子周報（2022年7月11日）《對北京收回「疫苗令」的思考——良政善治離不開輿論監督》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。