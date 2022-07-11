【恩威並施】香港大專產能過剩與去中國化的困局

香港政府在教育領域投放很多錢，但是這些錢是投資還是浪費，真的需要檢討一下。回歸以來，教育開支不斷提升，但是提升的結果是什麼呢？社會得到什麼呢？看看2019年香港學生的表現，投放那麼多資源出來的結果是好還是壞呢？



香港擁有全世界最高薪的大學校長，年薪港幣八百萬。香港教授的平均薪金也是全球冠軍，是日本的五至十倍。那麼香港大專教育是否物超所值，應使則使呢？我有一個謎團，香港大專課程五花八門，目前每年四萬多學生，但收生學額有多少呢？我花了數個月的時間去尋找香港DSE派位，尋找各大專院各科學額，卻找不到。VTC提供多少學額？大專JUPAS提供多少學額？每個課程之間有什麼關係？為什麼開那麼多商科？為什麼少做創新科技？為什麼和科技有關的課程要重新包裝呢？

大家在港鐵站會發現各大專院校爭相出廣告，白英奇專業學校、香港恆生大學、浸會大學、香港大學、中文大學…..都在賣廣告。私營大學這樣做我理解,但是為什麼用公努支持的大學也會賣廣告呢？他們又會說，這些是自資課程，與公帑無關。

香港大專既提供學士學位（Degree），也有副學位（Sub Degree）、副學士（Associate Degree）、文憑（Diploma）等等；一家大學有多家分店，例如香港大學社區學院、香港大學附屬學院、香港大學專業進修學院。但是，畢業出來的學生工作能力如何？團隊能力如何？大家該去問問僱主，不能只問英美專家，而不去向香港僱主了解實際情況，問清楚學生的工作能力。

香港有一兩間國際化的大學是對的，但現在的大專教育卻是一窩蜂追逐國際排名，使八間大學如同困獸鬥，，而不是建立一個團隊去創造更好的教育資源培養人才。這種教育模式是「自殺式」。這樣說是否偏激？大家看見那些五花八門的廣告就會知道答案。

還有一個問題，香港教育是香港學生缺乏國家認同感之根源所在。很多中產家庭從小把孩子推到國際學校，英語變成母語，為什麼在香港出生的年輕人母語會變成英語呢？為什麼我們那些在殖民統治時期出生的香港人，比今天的年輕人更覺得自己是個中國人呢？這是很奇怪的事。

香港政府有沒有想一想這個問題為什麼會發生呢？立法會議員是不是應該調查一下，究竟香港大專院校出了什麼問題，會出現2019年那種狀態呢？是不是需要評估一下整個大專院校的教育制度呢？香港政府習慣把國際化等同於與英美接軌，但是英美來香港是為了你的錢而來，由此形成惡性循環︰你要付費，國際排名才會高。香港大專院校請國際排名高的人來擔當學校領導和教職員，就要把這種因果關係說清楚，讓大家知道錢原來是這樣花，大家對教育便不會有其他期望，不會有那些「終生學習」、「生涯規劃」、「求學不是求分數」的奇怪口號出現。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）