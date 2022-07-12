美國通脹高企，拜登政府連月來一直傳出以扣減關稅緩減民生開支上升的辯論，上周初更有媒體指拜登最快會在上周內宣布相關關稅扣減的政策。不過，拜登上周五（7月8日）據報召集幕僚討論對中國進口商品關稅的潛在減免，最後卻稱他依然「未有決定」，正逐項關稅作研判。



早在拜登5月下旬的首次亞洲行之際，他就曾公開承認正考慮減少特朗普時代的對華關稅，然而其具體政策卻遲遲未有出台。箇中原因，在於拜登當局的內部分歧。自6月以來，這種內部分歧進入了「外部化」的階段，不同官員之間已出現了在公開場合隔空交火的情況。

圖為2022年6月7日，美國財政部長耶倫在華盛頓國會山舉行的參議院財政委員會聽證會上作證。（美聯社）

耶倫與戴琦的隔空交火

一方面，財長耶倫（Janet Yellen）與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）都支持扣減對華關稅以壓抑民生支出的上行壓力。雷蒙多在6月上旬就曾稱對單車或家庭用品等扣減關稅是合理的，而鋼鋁關稅則應予保留。另一方面，堅持保留對華關稅的一方以美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）為標誌人物。

戴琦與耶倫上月以來更曾在國會聽證的場合上公開「各說各話」。耶倫指特朗普的關稅並沒有戰略性意義，而關稅最終需要由美國人而非中國人來付，傷害美國消費者和企業。但戴琦則稱她認為對華關稅是重要的籌碼，而她作為一個貿易談判員永遠不會放棄此等籌碼；對於有研究指廣泛的貿易自由化將能為美國家庭平均節省797美元的研究，戴琦更指這只是「介乎小說和有趣學術練習之間的東西」。

作為拜登外交戰略大腦的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），據報也對扣減對華關稅表示遲疑。

這種內部分歧，反映出拜登對華政策的兩種思維。像耶倫般的官員從美國的實際經濟得失上看，會認為某些對華關稅（像針對一般消費品的）於中美的經濟競爭而言毫無戰略利益，反而打擊了美國民眾的購買力，因此應當取消，並對中國採取更具針對性的措施。

像戴琦般的官員則認為美國應盡用所有工具謀求中國的貿易和產業政策向美國想見到的方向走，因此對華關稅不應獲得扣減。

美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）2021年5月13日在華盛頓國會山出席眾議院籌款委員會的聽證會。（Getty Images）

政治壓力之下的小動作

除了白宮內部的路線分歧之前，白宮之外的政治壓力，也是導致拜登難以作出決定的理由......

詳細內容請閱讀第325期《香港01》電子周報（2022年7月11日）《對華關稅扣減與否 淪為拜登政府內鬥》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。