約翰遜不情願辭職　兩年後捲土重來？

在新一輪閣僚逼宮下，英國首相約翰遜上周四（7月7日）終於宣布辭職，但表示將留任至下任保守黨黨魁誕生。在辭職演說中，他擺出了毫不認輸的姿態，未有就其道德缺失道歉之餘，更暗嘲黨人的跟風心理，重提其2019年為保守黨帶來三十年未見大勝的往績，指自己的政府有數以百萬計人民的授權，並以「反常」（eccentric）去形容黨友的反對。



雖然他任命了黨內具威望人物入閣，又承諾在過渡期內不會推出重大政策改動，但其「難民遺送盧旺達」、「立法單方面中止北愛爾蘭邊檢規定」等已在進行的爭議政策，將繼續推進。

有人認為，這種與特朗普如出一轍的不服輸態度，預示着約翰遜可能會在首相過渡期間搞小動作以保留權力。一些保守黨內大老已表明約翰遜應當即時去職，交由他人臨時掌理首相府。工黨也威脅會發動國會不信任投票。

不過，對於以邱吉爾為政治偶像的約翰遜而言，與其像特朗普般冒上背負歷史罵名的風險，不如採用「留得青山在」之法。如今，約翰遜已表明會繼續留住下議院議席，而從政之前在各式傳媒上憑一支筆、一把嘴打響名堂的約翰遜，日後也可以利用後座議員的閒暇，以笑聲與罵聲等待來屆政府的失敗，再圖東山再起。對於眼下聲名狼藉的約翰遜而言，這當然不是一條康莊大道。但選民的記憶是短暫的，而浪子回頭的故事總有市場。

環顧保守黨內至少十數位有望問鼎黨魁的人物，論政治魅力而言，無人能及約翰遜。而今天約翰遜只五十有八，年紀尚輕，也確實尚有捲土重來的空間......

詳細內容請閱讀第325期《香港01》電子周報（2022年7月11日）《約翰遜的悲劇可能尚未終結》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。