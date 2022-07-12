【恩威並施】經濟春藥與政治偉哥

美國過去幾十年發明了兩件事︰第一是量化寬鬆（QE），量化寬鬆本身就是一種「經濟春藥」，只有不停地吃，才能維持那種活力；第二是「政治偉哥」，以為只要所有社會吸收美式政治民主自由，社會問題便迎刃而解。但看看食用了這些「政治偉哥」後的中東、埃及，以及經歷了「顏色革命」的國家和地區，社會是進步還是退步呢？大家有目共睹。



說回量寬，美國和日本是當中的佼佼者。在美元主導的局面下，印銀紙或許能夠達到一定效益，但吃了這麼多年，又沒有顧本培元、補肝補腎，元氣必有勞損。例如日本，實施了這麼多年量寬，經濟真的有好轉、改善嗎？

日本有許多基本經濟建設問題並沒有處理，拖累其生育率連年下降。這個問題中國也要小心處理，防止人口過快下降。美國流行文化常常強調家庭，而美國有那種本錢，你看墮胎權問題的發酵，就說明他們對於生育率有擔心，這正好與日本相反。

除了「經濟春藥」，「政治偉哥」也是日本政客常用的，而修憲就是其中之一。試問在今時今日這種低生育率之下，修憲能夠激活日本經濟嗎？能夠激活日本競爭力嗎？這到底是日本政客的浪漫理想，還是政客試圖製造的一次「偉哥效應」，消耗日本的精力？

最近岸田文雄提出的新型資本主義，其實也是針對日本社會的問題提出的一個應對策略。畢竟這一劑「經濟春藥」吃了那麼多年，雖然曾經曇花一現，但能否持續下去，頗成疑問。因為一直吃「春藥」只會耗損元氣，始終會有失去全部精力的一天。日本面臨的，是一個系統性問題，不是依賴吃「經濟春藥」就能真正「回春」的。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



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