【恩威並施】落後的香港文化藝術空間規劃

香港文體旅局成立，推動文體旅發展。李家超特首也提出香港要成為一個文化國際大都會，並配合《十四五規劃》定位為中外文化交流中心。那麼，首要任務是建立文化數據庫，透過數據庫了解香港現況，從而知道未來發展的具體方案，建立具體的指標。



舉個例子，文化藝術場地就是一個非常重要的指標。倫敦有一萬八千多個文化藝術場地，大家上網了解一下，便會發現其他大城市如東京、紐約也都有自己的文化數據，唯獨香港欠缺這些數據。

香港目前大部分的文化場地、藝術場地都是由康文署管理，但是一個完整、真正的國際城市，除了政府經營的文化場地之外，也有政策鼓勵民營、非盈利的藝術場地及盈利的商業藝術場地。香港要發展藝術，需要有不同類型的場地配合。例如，東京有二十人的小型棟篤笑演出場地，也有大型幾萬人的演唱會場地。

文化和體育其實都需要空間場地，因此檢討目前香港的文化場地是要務。建立好的硬件軟件才能發展，文化數據庫涉及硬件，例如香港總共有多少個藝術表演場地？面積多大？博物館有多少空間？畫廊有多少？藝術工作室有多少？這些政府都需要有掌握，並應該設定發展指標。當初有人建議西九文化區興建一棟大樓，讓藝術團體作為辦公排練地方，目前西九文化區仍沒有處理這個他們答應要興建的的空間。

空間很重要，天橋底、屋邨停車場、食環署的空置街市，與及很多空置的校舍，其實均可以在短期內改裝為藝術空間、藝術工作室等等。現在香港缺乏的正正就是這些基本配套。

又例如展覽空間，香港中央圖書館的展覽館是一個非常受歡迎的空間，但是很多很精彩的展覽只在那裏擺放兩三天便要結束。為什麼政府不開拓更多展覽空間？例如鼓勵商場設立展覽空間，讓香港藝術家可以有更多機會展示藝術品。又例如荷里活道一帶，政府是否應推動它成為一個畫廊區，結合大館，結合PMQ，加強文化傳播？

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）