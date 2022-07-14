英國保守黨黨魁選舉｜辛偉誠選情看高一線　經濟政策傾向小政府

英國保守黨黨魁選舉首輪表決結果出爐，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）、外相卓慧思（Liz Truss）等六人晉級第二輪選舉，預計國會議員將於下周篩選出最後兩強，再交由全國保守黨黨員投票選出新黨魁。在英國通脹率已達9.1%之際，減稅成為一眾候選人關注的議題。選情被看高一線的辛偉誠表明，要先處理好高通脹問題，其後才會負責任地減輕民眾稅務壓力，與其他承諾減稅的候選人不同。



受俄烏戰爭、能源和糧食價格上升等外圍因素影響，英國的通脹率已達到9.1%，是G7國家之中最高。根據倫敦經濟政策研究中心（Centre for Economic Policy Research）統計，英國的食品價格因為脫歐影響而從2020年至2021年上升了6%，同時英歐的買賣貿易關係數量則大減了近三分之一。英國家庭的能源開支到今年冬天更可能會上升50%至3,000英鎊左右。扣除通脹後，英國的家庭可支配收入今年預計會下降2%，將是1964年有紀錄以來的最大跌幅。

直至5月，英國經濟預計已連續三個月陷入收縮。經濟合作與發展組織（OECD）預估英國來年經濟將停止增長，使之成為俄羅斯以外表現最差的G20國家。

前財相辛偉誠（Rishi Sunak）、外相卓慧思（Liz Truss）等六人晉級第二輪選舉。（Getty Images）

相較於英國首相約翰遜希望在高通脹下減稅惠民，重視財政謹慎的辛偉誠在7月5日的辭職信中已點出自己與約翰遜對經濟有「根本差異」，認為約翰遜應當作出「艱難決定」。約翰遜去後，小政府一派的低稅和財政收支平衡與大政府一派的廣泛公共服務之間的難解分歧，將形成保守黨的撕裂。在這個議題上，黨魁潛在人選之間卻有大相逕庭的立場。

除此之外，類似將非法入境難民轉送盧旺達、歐洲人權法院對英國應該有管轄權等意識形態議題，也將持續點燃保守黨內的內鬥。

在外圍環境、脫歐經濟與政治影響，以保守黨黨內撕裂的圍困之下，保守黨到預計在2024年舉行的下次大選，不只難以重覆2019年的大勝，更有可能敗於工黨和其他政黨之手......

辛偉誠被視為保守黨黨魁的大熱人選。（美聯社）

詳細內容請閱讀第325期《香港01》電子周報（2022年7月11日）《約翰遜的悲劇可能尚未終結》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。