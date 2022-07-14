【恩威並施】如何改革混亂的香港教學語言模式

香港回歸之後引進普通話做教學語言，於是出現了廣東話、英文、普通話三種語言共同存在，但香港教育着重的並不是語言背後的思想，而只是以語言作為一種溝通工具。語言的核心在於思想，香港出現年輕人思想複雜、頭腦簡單的現象，正正是教學語言出了問題。那麼如何理順？如何改革？



我們首先要回顧七十年代香港的教學語言。為什麼是七十年代？因為香港最強的中英雙語一代，都是在六七十年代的教育體制下形成的。那個時候香港主要靠宗教團體辦學，尤其是天主教、基督教所經營的學校都標榜為英文學校，因為那個年代學英文才能夠有更大的發展的空間。其實，那個年代雖然用英語課本，但很多學校都是用廣東話教學。說到底，香港雖然是一個廣東話主導的社會，但有一個時期也出現了中英夾雜的情況。這種夾雜本身並無不妥，也是香港語言特色，可惜的是這種富香港特色的中英夾雜語言系統被壓抑，並沒有進一步得以發揮。

新加坡教育政策尊崇英語，無論是國際學校還是普通學校，都是以英語為主要教學語言，所以他們可以比較簡單地處理好教學語言之後，專注集中在教學身上。香港並不是這樣，香港教學語言政策混亂，學校花很多時間處理語言問題，教學所花的時間也就變少。例如，香港知專設計學院裏面很多課程都要求用英語教學，但是師資和學生卻可能連基本的英語水平也沒有，如何能夠用英語學習呢？所以教學語言應該要誠實，香港首先應該理順︰究竟是不是英語主導？還是以普通話中文主導？必然要有一個抉擇。

香港作為國際社會，以英語為本並沒有錯，保持以英語為核心，配合普通話和廣東話為教學語言，也並無不妥。香港人要用好英文，就應該把英文教好。如果連英文也學不好，又如何能夠成為教育語言？那麼如何改善和提升英文？必須由幼兒教育開始，培養小朋友對英文和中文有基本的了解。教學語言應該是以廣東話為主，普教中應該是在中學開始推行，不應該是小學推行。

所以改革有幾方面．幼兒教育可以先由母語廣東話和英文開始，讓學生接觸中文和英文兩種不同語言體系。之後小學應該以廣東話為本，小一至小六教好中文。中文應該教什麼？舉例，應該找何文匯博士編寫的廣東話正音小學教材課本，用廣東話唸唐詩宋詞。小學應該學習基本詩詞，背誦一些最基本的中國經典，以《論語》、《三字經》等作為基礎。小學中文首要學好發音，其次是寫字，培養寫字的習慣。總而言之，要了解中文文字結構的基礎，打好唐詩宋詞這些基本文學根柢

有人問唐詩宋詞會否很艱深？當然不會。像李白《靜夜思》——「床前明月光，疑是地上霜，舉頭望明月，低頭思故鄉」這種深入淺出的唐詩經典，在《唐詩三百首》裏面可以選出來，學生若每年背誦十首唐詩，六年的小學教育便會懂六十首。

文言文經典放在中學開始學習，並開始系統地教育學生認識中文的表達形式及閱讀民國時期的作品，例如，魯迅的著作應該是所有中學生必讀，那是很好的現代漢語。

語言教育應該着重以目標為本，而廣東話本身是學習中文的最好媒介，因為廣東話是古語，打好廣東話基礎，便會對中文有一個最基本認識。普通話可以在中學才開始學，因為學普通話並不困難。普通話有趣的地方是︰它可以有不同的發音風格，可以結合地方方言，台灣、北京與上海的普通話都有自身的特色。靈活多變是普通話成為全國性語言的原因。

學習普通話可以由國語流行曲開始，七十年代我們年輕的時候，沒有人教我們普通話，我們都是聽鄧麗君的歌去學習國語。

我覺得學語言除了活學活用，也應該有創意地去學習。歸根究柢，香港現在的雙語教育語，中文方面應該好好用廣東話為基礎，在廣東話之上才開始學習普通話；應該先背好唐詩宋詞，學好書法、打好對中國文字認識的基礎，再在這個基礎上面吸收文言文及民國時期的當代漢語經典，建立對中文較全面和完整的觀念。有了這個觀念，學生便可以利用中文作不同的創作和閱讀。

香港人保持着一個雙語文化，雙語不單止是中英雙語，普通話廣東話也是一個語言翻譯的過程。而透過語言的翻譯，會帶來創新和創意。因此，語文學習是培訓創意思維、培養思想深度的基本功。

中文是象形文字、是圖像化文字，香港要利用中文圖像化的優勢學習中文，刺激小朋友的圖像化思維。這種思維方式，對比於西方字母語言是很不一樣的。香港要好好發揚過去百多年建立的有特色學習中文的方法。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）