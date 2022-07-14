內地房地產行業持續低迷　北大學者建議調整「三條紅線」政策

自去年下半年，內地不少大型房地產企業接連「爆煲」，出現旗下理財產品無法兌付、拖欠供應商、債券違約、違規挪用資金及停工等情況。儘管多地在今年開始放寬樓市調控政策，但房地產市場依然低迷。數據顯示，上半年，全國TOP 100房企的銷售額均值為356.4億元（人民幣），同比下降48.6%。有內地學者認為，房地產斷崖式下降對整體經濟衝擊巨大，建議調整「三條紅線」政策。



儘管多地在今年開始放寬樓市調控政策，但房地產市場依然低迷。（Getty Images）

7月12日，北京大學國家發展研究院院長姚洋在國發院「朗潤•格政」第159期研討會上指出，從上半年情況來看，全年經濟要實現5.5%左右的增長目標有很大困難，下半年增長壓力尤其大。在此情況下，他建議調整「三條紅線」政策。

所謂「三條紅線」，是指2021年起人民銀行和住建部限制房地產開發商融資的三個標準：（1）剔除預收款後的資產負債率不超過70%；（2）淨負債率不超過100%；（3）現金短債比不小於1。根據「三條紅線」的觸線情況，房企被分為「紅、橙、黃、綠」四擋，不同檔位的房企執行不同的借債標準。

姚洋指出，房地產斷崖式下降對中國經濟影響巨大，「有人計算是17%，也就是中國100多萬億GDP裏有17萬億是房地產直接或間接貢獻的。由於它佔GDP比重實在太大了，所以斷崖式下降顯然給經濟挖了一個大坑，別的行業要超額增長彌補這個坑的難度非常大。那為什麼下降這麼大，我認為沒別的原因，就是『三條紅線』。」

姚洋強調，他並非反對整改房地產行業，而是「治大國如烹小鮮」，「三條紅線」的政策需要仔細考量和打磨，例如「第一條紅線——剔除預收款後的資產負債率不超過70%，可以說（企業資產負債率超過70%）不對，但應該給企業調整的空間，而第三條紅線更匪夷所思，現金短債比不小於1，如果手裏有現金還去借錢嗎？」

姚洋強調，他並非反對整改房地產行業，而是「治大國如烹小鮮」，「三條紅線」的政策需要仔細考量和打磨。（資料圖片）

姚洋表示，要正確認識房地產信貸。他指出，房地產行業本身就是高負債的，房地產製造資產，有了資產就可以拿去抵押借貸，因此會有金融加速的作用。「正兒八經做房地產業的其實並不會出現很大問題」，但現在一些房企出了問題——「他把搞房子建設的這些資金拿去做了其他用途，去造車、搞VC（風投）等不在行的東西，全虧掉了」，「我們不能看到說有些房企出現問題了，就說整個房地產市場都有問題，我們都要給它整頓，這是不對的。」

詳細內容請閱讀第325期《香港01》電子周報（2022年7月11日）《內地樓市調控是否轉向？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。