周報獨家精選｜香港流行音樂生機再現

「時代的記憶譜寫在刻滿旋律的唱片裏。」廣東歌的「復興」信號，由內地湖南衛視攜手香港無綫電視（TVB）聯合推出的粵語流行音樂綜藝節目《聲生不息》打響。它在4月24日首播時就有破億人次觀看，當「黃金時代」的經典歌曲再度響起，當新老面孔聯手演繹「老歌新唱」，成功喚起數代人的文化記憶和情感共鳴。

如果說《聲生不息》是莊重嚴肅的音樂盛典，那麽ViuTV的音樂節目《Chill Club》就是活力四射的輕鬆派對。《Chill Club》是ViuTV針對香港年輕人打造的音樂綜藝嘗試，自2019年開始播放，每集都會邀請不同歌手演繹不同主題的香港流行曲，另外特別設置「新歌推介」部分，通過MIRROR、ERROR、林家謙等當下最當紅的樂壇新勢力和張敬軒為代表的一眾中堅力量，吸引不少年輕人的目光。

一代人有一代人的流行音樂，香港流行文化，也需要有新血來傳承。除了追憶過去的光輝歲月，也該是時候揭開新一幕，讓前浪後浪共同譜寫新時代的流行音樂文化。

系列報道：

《聲生不息》再現時代記憶 奏響香港樂壇「復興」信號？

數碼音樂產業年代 廣東歌從神壇跌落華語樂壇邊緣

新舊相遇註定是交替？不，也可以融合

缺視野、缺資源、缺交流 香港流行音樂如何突破自己的世界？

《聲生不息》12期節目當中，唱了121首歌曲，當中超過七成來自1980年代和1990年代。（香港01製圖）

越南產業鏈高速育成 猶勝中國當年？

受中美貿易戰、新冠肺炎疫情等因素影響，越南今年第一季度的出口總額超出深圳1,700多億元人民幣，其中3月的數據差距更大，幾乎是深圳的兩倍。大量中低端產業由中國內地轉移到越南，似乎是個不可阻擋的趨勢。有經常中國內地、越南兩邊走的製造業業內人士更指出，越南近年的發展速度「猶勝中國當年」，眼見近年廠商轉移產能至越南的情況令其感震驚又憂慮。然而，「越南製造」面前的挑戰也着實不少，不論是基建交通、技術勞工到產業鏈完整等，均存在不少問題。

請按此閱讀全文。

「越南製造」面對的挑戰着實不少。（Getty Images）

議會上任半年工作成績如何？

近日立法會展開了暑期休會，一眾新科議員是在年初上任，至今已接近200日之久，所以這不失為一個對他們作年度「中期考核」的時間點。回想香港中聯辦於去年底第七屆立法會選舉結束後，曾經發表聲明指出「可以預見，新一屆立法會將徹底擺脫『攬炒』『拉布』的政治泥沼，行政主導體制優勢會進一步發揮，行政、立法機關之間的良性互動將得以實現，香港必將掀開良政善治新篇章」，而社會各界亦十分期待議會落實「愛國者治港」後可以提升本港議政質素，我們不妨趁此機會檢視一眾議員表現有否做到上述效果。

請按此閱讀全文。

立法會議員不僅要支持和配合「行政主導」，亦要提高議政質素。（中新社）

爛尾樓停貸折射的重要問題

上周二（7月12日），內地多個城市爛尾樓業主公告「強制停貸」的消息在網絡上流傳。此情此景，着實令人同情。對於大多數業主來說，城市一套房子的首期可能耗盡他們多年的積蓄，甚至掏空他們家庭的六個錢包，但因為在城市購房有希望過上體面、穩定、住有所居的中產生活，對未來有期待，所以尚且能夠忍受高房價之痛。可是，如果他們省吃儉用、辛辛苦苦積攢起來的存款買的期房突然爛尾，而他們還不得不每月按時償還房貸，那於情於理，實在難以接受。爛尾樓業主聯名發出「強制停貸告知書」，某種程度上可視為他們無奈之下進行的艱難反抗。

請按此閱讀全文。

多地爛尾樓業主「集體停貸」及其折射出的中產群體困境，足以引起當下社會深思。（中新社）

國家破產 斯里蘭卡只是第一塊骨牌

上周五（7月15日），遲來了兩天的總統辭職信終於交到斯里蘭卡國會議長手上，數日前官邸被佔領、其後外逃新加坡的原總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa，下稱「戈塔巴雅」）終於下台，算是滿足了街頭民眾連月高呼「戈塔回家」（Gota Go Home）的訴求。

請按此閱讀全文。

斯里蘭卡因經濟危機出現大規模示威，示威者闖入總統官邸，總統戈塔巴雅其後答應辭職。（美聯社）

敬請留意2022年7月18日出版的第326期《香港01》電子周報。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。