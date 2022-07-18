上周五（7月15日），拜登以首位從以色列直飛沙特的美國總統的身份到達吉達市（Jeddah），與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）擊拳微笑相迎。這一幕成為其此次中東行的代表性畫面，獲沙特官方媒體大肆宣傳，有當地媒體以「全天候朋友」去形容美沙關係，不過沙特網上輿論似乎就認為這是拜登尋求「原諒」之舉。



在兩人會面之後，拜登聲言沙特方面也體察到石油供應的緊急性，指未來數周就會看到行動——剛好，有俄羅斯參與的OPEC+即將在8月3日開會。但沙特外交部長朱拜爾（Adel al-Jubeir）隨後就馬上反駁，指雙方沒有達成石油協議，稱沙特只會按市場情況而非政治去作供給決定。很明顯，拜登「求油」並沒有得到即時的成果。

在與拜登會面期間，沙特王儲穆罕默德展露「勝利者」般的笑容。（美聯社）

由於國內民主黨政客與自由派媒體對於拜登放棄「價值觀外交」罵聲遍野，他在會面之後也不得不強調兩人一見面，他就提出了卡舒吉事件的問題，稱穆罕默德依然拒絕承認責任，但他點明他認為責任在穆罕默德。朱拜爾隨後公開反駁，稱他自己沒有聽到拜登說穆罕默德有責任，更以美軍在伊拉克虐待囚犯的往績，和美國情報部門對伊拉克擁有大殺傷力武器的誤判，指摘美方沒有資格對沙特說教。

如果只從這一次訪問沙特的結果來看，拜登向政治現實低頭並沒有換到即時的現實回報，甚至為此付出了高昂的政治代價，一是國內的自由派批判，二是美國總統「負荊請罪」卻遭奚落的外交醜態。

不過，如果以一個更長遠、更廣闊的角度來看，這次拜登中東行其實象徵着美國政府的一種戰略性轉向。

拜登先訪以色列、後訪沙特。圖為7月14日，以色列總統赫爾佐克（Isaac Herzog）與拜登合照。（美聯社）

美國回來了？

俄烏戰爭爆發後，一眾阿拉伯國家未有站隊美國，在壓止油價升勢之上更毫不予美國方便，拜登似乎才開始理解到中東的全球地緣政治重要性。因此，在這一次訪問中，拜登就為美國在中東的角色染上全球政治的色彩，「我們不會離開，留下空間讓中國、俄羅斯或伊朗去填補」，強調美國的領導地位。他也提出了五點中東框架，當中包括美國保衛區內關鍵航道的承諾，以至區域安全、政經關係等等。

這次行程並不單以沙特增產石油為念，而是企圖對在整個中東地區政治轉向作一種宣示......

詳細內容請閱讀第326期《香港01》電子周報（2022年7月18日）《拜登中東行 向政治現實低頭》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。