VinFast｜由越製電動車看「越南製造」雄心

今年3月底，越南唯一汽車製造商「越快」（Vinfast）宣布，已與美國北卡羅萊納州政府簽署協議，將在當地建設價值20億美元（約157億港元）的電動車工廠，預計2024年7月運營，年產15萬輛。美國總統拜登於同日發推文祝賀，盛讚此舉將為美國帶來7,000個工作機會，是其「經濟政策奏效的最新案例」。

這間越企由從事泡麵到生產出電動車不足30年間的驚人崛起，可謂近年越南經濟迅速發展的一個最佳寫照。



越快的汽車工廠將建在北卡羅萊納州的三角創新點（Triangle Innovation Point）工業區，工廠包括有三個區塊：生產電動汽車和電動巴士、生產電池，以及服務各供應商的區塊。去年底也曾有消息指該公司正計劃透過其在新加坡持有的公司於美國上市籌資，並擬於德國設廠。大家對越快這個名字或許會感到陌生，它是於2017年在越南北部的海防市成立，屬於越南最大民營企業集團Vingroup旗下；而海防市正是Vingroup集團創辦人兼越南首富、身家超過62億美金（約487億港元）的范日旺（Phạm Nhật Vương）的家鄉。

Vingroup集團副主席暨越快執行長黎氏秋水（中）坦言發展汽車業初期不被外界看好。（Getty Images）

越快成立的初期其實不被外界看好，因越南仍主要從事低端製造業，製造業的產業鏈配套亦嚴重不足。 Vingroup集團副主席暨越快執行長黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy）表示：「從2017年9月開始，我到世界各地與所有汽車業人士交流。他們認為我們瘋了，但之後卻開始相信我們的計劃。我們一開始就與寶馬（BMW）有良好的關係，也與通用（GM）有頗不錯的溝通。」

這間東南亞車企的歷史性時刻是，公司於2018年的巴黎車展上首次展出兩輛汽車成品——LUX A2.0和LUX SA2.0；這也是歷史上越南首次有本土汽車製造商躋身國際知名汽車品牌的活動。同年11月，越快開始設廠生產智能電動電單車，翌年成立營運公共巴士交通的VinBus公司，以投入使用由越快生產的電動巴士。直至2020年1月，越快已經售出1.7萬輛汽車和5萬部電單車。目前，公司生產的汽車有五款，包括四款汽油車和一款電動車「VFe34」，後者時速最大110公里，18分鐘充滿，價格約23.3萬港元。另外還有五款電動電單車，售價介乎7,350到2.36萬港元，全部皆在越南生產。

近年，越快更開始進軍國際，先後與約20間主要的歐洲公司建立全面合作關係。憑着母公司Vingroup在越南建立龐大的銷售網絡，越快在國內開設約200家經銷商。有分析指出，越快在傳統汽車方面雖無法與歐美品牌競爭，惟在電動車領域崛起卻有一些成功的機率。透過國際多方合作，越快目前似乎亦得以支持自身的自主研發之路。

早在2019年，越南全年出口額就已經超過了深圳。（Getty Images）

不過，美國技術創新研究與諮詢機構Lux Research研究總監Chris Robinson對越快的競爭力感到懷疑，認為越快要在東南亞以外的市場斬獲高市佔率並不容易。加上華爾街對美國新的電動車廠熱情已消退，可能會使越快在紐約掛牌的表現不如預期。其次是，汽車製造的難度不容小覷，即使是電動汽車也動輒需要數萬個零件，越南不太可能培養當地汽車零件製造商，鑑於越南缺乏主要的外國供應商，未來汽車零件採購的穩定性定必受到質疑，或最終會影響越快汽車的品質，恐為集團財務帶來不穩定的因素......

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由越製電動車看「越南製造」雄心

越南產業鏈高速育成 猶勝中國當年？

詳細內容請閱讀第326期《香港01》電子周報（2022年7月18日）《由越製電動車看「越南製造」雄心》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。