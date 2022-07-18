【恩威並施】處理廚餘才是整市容最重要的工作

政務司副司長卓永興先生被委派處理全香港市容問題。香港市容問題要由副司長處理，目標是什麼呢？目標是處理幾個問題︰第一，透過這次市容整理，整頓目前食環署的一些積弊；第二，食環署併入環境局之後如何運作。



香港的市容問題其實已經外判給幾家大型公司負責。但是食環署員工很多，單單是小販管理隊，一年便要花十八億。小販管理隊是紀律部隊的薪酬架構，而且比消防員還高，這是一個奇怪的現象。不需要什麼勞動力、只在街上站一站就可拿高薪，真正需要付出勞力、在街邊做清潔的工人卻屬外判，這種不正常的情況，是否會去處理呢？

高薪的管理層與指揮低薪的前線員工，薪本來也許不是大問題，但外判創造了一些中間管理層，若果拿掉這個中間階層，政府直接聘請那些前線員工，是否會更節省成本呢？

說回市容問題，廚餘是其最大根源，老鼠、曱甴滋生，都與廚餘沒有處理好有很大關係，造成惡劣衞生環境。廚餘問題要處理好，食環署和環保署要負上責任。食環署本身是一個很沒有效率的大型部門，現在環保署和食環署都收在環境局下面，便再沒有藉口不去實質處理廚餘問題。全香港堆填區裏面差不多有百分之六十到七十的垃圾是廚餘。假使處理好廚餘，堆填區需要處理的垃圾量便會大幅下降，這是不是也會令香港市容更好呢？

解決廚餘問題，關鍵是做好回收工作。廚餘問題長期不去處理，是由於沒有落地的廚餘收集中心，沒有一個廚餘收集系統。卓永興副司長可以連同房屋署、食環署、環保署三個部門採取措施，家居廚餘先由房屋署下面的屋邨開始收集，營造一個廚餘收集生態，也可以學習其他城市推行廚餘收集計劃。食肆方面，負責發牌的食環署應推行自願模式，鼓勵食肆自行處理廚餘。

長遠來說，卓永興副司長的責任是要處理好香港整個垃圾回收系統。目前環境局推出的區區綠化，包裝很好，但是具體成果如何？這個計劃有很大的潛力，但如何把它落實到地區，尤其公屋和居屋？

總而言之，香港要處理好廚餘問題，有賴幾個部門衷誠合作，除了環保署、食環署、房屋署，還有各區民政事務處。為什麼這些個部門要合作呢？民政事務處負責地區工作，他們和屋苑管委會應該有連接，應該找屋苑合作，尤其是由地產商直接管理的大型屋苑和港鐵管理的大型屋苑。其實只要做好一個佈局，有時間有層次，便可以去推行。可惜政府過往從來不用有組織的方法去做，而只是做一些門面功夫，在facebook不斷貼文。

市容問題應由廚餘着手整頓，但令人好奇的是為什麼卓副司長會選擇市容問題作為他的工作？他的目標是什麼？似乎沒有交代。會不會像以前洗太平地，洗一洗又說自己做了工作？所以，立法會議員要監督政府，要有系統、要有目標，不可以容許政府只做一些口惠而不實的工作。卓副司長應該具體交代他整理市容的真正目標是什麼？

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）