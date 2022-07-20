拜登放下「價值觀外交」旗幟　美國能否重拾在中東的領導地位？

美國總統拜登上周六（7月16日）結束中東四日行程。儘管外界普遍認為拜登此行的重點是「求油」，但如果以一個更長遠、更廣闊的角度來看，這次拜登中東行其實象徵着美國政府的一種戰略性轉向。



俄烏戰爭爆發後，一眾阿拉伯國家未有站隊美國，在壓止油價升勢之上更毫不予美國方便，拜登似乎開始理解到中東的全球地緣政治重要性。因此，在最近的訪問中，拜登就為美國在中東的角色染上全球政治的色彩，「我們不會離開，留下空間讓中國、俄羅斯或伊朗去填補」，強調美國的領導地位。他也提出了五點中東框架，當中包括美國保衛區內關鍵航道的承諾，以至區域安全、政經關係等等。

這次行程並不單以沙特增產石油為念，而是企圖對在整個中東地區政治轉向作一種宣示。因此，拜登到訪沙特也以參加「GCC+3」峰會為主軸，當中包括巴林、科威特、卡塔爾、沙特、阿聯酋所組成的海灣合作委員會（GCC），再加上埃及、伊拉克、約旦三國。除了沙特王儲穆罕默德之外，拜登也與以打壓國內異見分子聞名的埃及總統塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）、剛當上阿聯酋總統的阿布扎比王儲阿勒納哈揚、伊拉克總理卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）和約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II ）會面。這很明顯是要傳達另一道「美國回來了」的訊息。

7月16日，拜登出席海灣合作委員會峰會。（美聯社）

對於沙特和以色列的區內對手伊朗，一直尋求重返核協議的拜登當局，正借機推動往更強硬方向走的轉向。在訪問以色列期間，拜登就表明願意用武力作為阻止伊朗取得核武器的最後手段。在俄烏戰爭的大背景之中，白宮也藉機渲染伊朗與普京當局的密切關係，指伊朗正想向俄國輸出無人機，並指俄國代表團上月已兩度抵達伊朗考察相關無人機；普京也正好將在7月19日出訪伊朗。此等宣傳，似乎是希望以藉伊朗問題在區內劃界。

拜登對區內的安全佈局則以進一步推動以色列和沙特關係正常化為主軸。在這次行程中，沙特就同意對以色列的商務客機開放領空。而美方也促成了一個象徵着以沙互信的項目——將守着以色列唯一紅海港口出口的兩個關鍵島嶼交到沙特手中。

這兩個小島——蒂朗（Tiran）和塞納菲爾（Sanafir）——原屬沙特，1950年為了阻止以色列的貿易，交到當時阿拉伯世界軍力最強的埃及手中，1967年「六日戰爭」後卻被以色列奪得，1982年交還埃及後卻以美軍為主的維持和平部隊駐守，以確保阿拉伯國家不會以此阻礙以色列的海上貿易，2017年埃及將之交還沙特，卻因為以色列的反對而未能讓島上美軍撤離。這一次美軍之去，可算是拜登的外交小成，也顯示出以色列和沙特已建立了足夠的互信。

蒂朗島（Tiran）處於紅海關鍵位置。（Google地圖）

而為了應對中國與沙特近年愈發緊密的經貿、科技和國防關係，美國與沙特簽署了建設另一種5G技術的雙邊諒解備忘錄，針對着華為在區內的主導地位；雙方也同意增大美國在沙特的空防合作，包括無人機項目等，針對着近年沙特改購中國無人機的趨向。雖然拜登在訪問期間高舉也門持續停戰為其成就之一，但「價值觀外交」的考慮很明顯已不再是美沙軍事合作的阻礙。

此刻，拜登認清國際政治現實，放下「價值觀外交」的旗幟，企圖重拾美國在中東的領導地位，從現實主義的角度來看，對美國而言無疑是方向正確的轉向。拜登為此次訪問所付出的國內外政治代價，也是必須的。如果拜登不願為此轉向付出成本，區內國家就更無再次相信美國的可能。然而，美國的回來並不能單靠口號完成，還要用行動去實踐，過去一年半重虛輕實的拜登外交團隊能否以行動展現出美國自許的領導地位，則尚須時間去驗證。

詳細內容請閱讀第326期《香港01》電子周報（2022年7月18日）《拜登中東行 向政治現實低頭》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。