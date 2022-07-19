【恩威並施】文體旅局應向亞洲學習

香港回歸二十五年，終於成立文體旅局，結合文化、體育和旅遊三個政策。回歸之前，香港政府有一個文康廣播科負責文化體育和傳媒等工作，回歸之後文化體育併進民政事務局。經過多年討論以及在反對派拖拉的情況下，梁振英時期未能成立文化局，到了今天終於迎來文體旅局。



香港社會對文體旅局期望很高，尤其是文化、體育和旅遊界，希望透過這個新決策局帶動更長遠的發展。文體旅除了經濟效益，最重要的基本功能是促進社會健康發展。文化是精神健康，體育是身體健康，旅遊則是文化和體育的一個呈現。

香港文化資源很多，只是過去不會好好利用。成立文體旅局的主要責任，就是重建香港的軟實力。重建軟實力需要做什麼？就是需要不恥下問去學習。香港從前只是抄襲西方的文化體育政策模式，今後要更進取，可以向日本和韓國學習，例如運動方面。其實中國更加是體育強國，香港必須要向國家學習如何建立專業的體育體制。

運動普及方面，也應該向內地和亞洲其他地方學習，不應該只是引進西方消費式體育運動。運動最重要是對基層有益。文化方面，香港應該向韓國取經，學習韓國推動文化藝術及培訓人才的手法。同時也應向內地的專業教育藝術體制學習。

文體旅局必須進行大力的更新和改革。改革需要發展，香港目前並沒有正規的視藝學院，也沒有正規的藝術專業課程。這一方面應該和內地對接，學習內地的佈局。也應該學習韓國和日本的創新意識。

舉例︰香港漫畫人才輩出，但是缺乏一個漫畫培訓機制。日本有很多教授漫畫的大學和學院，都是由專業人員負責教授，因才施教。香港目前的體系仍然停留在興趣小組興趣班，很多都是合併在一些校外課程裏，例如中國書畫和書法，基本上不是正規課程，而是變成附屬課程，並沒有用正規方法來處理。

所以文體旅局首先要建立好整個專業教育系統，也要做普及，在社區層面推動有質素的文體平台，讓市民發展。如果優質文體普及，之後去建立市場、建立專業、建立團隊，推動產業化，才能成效。只辦活動，只引進英美模式，並不能建立團隊，只會破壞團隊。

旅遊方面，香港應該學習泰國、新加坡、日本、韓國等地方。例如利用鄉郊資源，令幾百條舊村可以變成度假村和露營營地，讓不同收入的香港市民與及遊客可以享受香港的優美郊野。可不可以在麥理浩徑沿途設一些民宿？可不可以推動綠色民宿，利用最新的綠色科技營造綠色生態旅遊？行山也是一種運動，所以文化加體育，本身就是旅遊。香港有那麼多山，那麼多水，那麼多鄉郊，這些都是豐富的旅遊資源，應該好好學習。

舊區保育方面，現在香港只有拆樓，用新的冷氣商場取締。有沒有更好的模式呢？是不是可以向新加坡學習呢？發展局負責硬體的保育，新的文體旅局應該負責軟件方面，例如保育非物質文化遺產。不能夠只是給予一個名銜，應該有資源配合，例如協助非物質文化遺產大師設立工作室，讓他們設館授徒，傳承下去，讓霓虹光管、紙紮等香港特色實現技術轉移。這也涉及基礎的專業藝術教育。

文體旅局要實踐使命，可以學習台灣當年成立文化部。龍應台擔任台灣文化部第一任部長的最大功績是推動建立《文創產業法》。《文創產業法》建立之後，台灣整體的電影、電視、音樂軟實力大幅提升，社會關注度大增；此外，台灣興建了幾所流行文化音樂館和博物館，展示和介紹台灣在流行文化、流行音樂、電影電視等領域的成就。台灣的公視成為了一個孵化器，孕育了新一代的影視製作人與演員。

廣東話說「遲來先上岸」，香港人可以透過學習亞洲其他地方，擇其優點，取其所長，集其大成。利用香港優美的鄉郊、傑出的人才帶動香港整體文體旅業，就能夠令香港真正成為一個既可以安居樂業，也可以吸引遊客的好地方。

要推動文創產業必須要有法，像台灣那樣設立《文化產業法》是很重要的一件事。此外還有博物館，要說好香港故事，要說好中國故事，要有底氣。香港目前博物館數目嚴重不足，就是因為沒有正常的《博物館法》，有了《博物館法》可以鼓勵私人博物館，可以鼓勵香港地產商興建博物館。博物館的好處就是令香港商場不會變成一模一樣。

香港的博物館質和量都嚴重落後於其他國際城市。深圳計劃興建超過20座新博物館，這是以紐約倫敦為標準的，香港在這方面要急起直追。有了博物館這個平台，才能透過它說好中國故事，說好香港故事。

當然，文體旅局最主要的核心責任，第一是建立香港人對中華文化的認同，另一方面是透過文化藝術建立更強的亞洲和世界網絡，不應該單方面只是與英美歐洲為交流目標，而應該有一個全方位的策略。

總而言之，文體旅局任重道遠，希望它能夠壯大香港的人力資源和財力資源，讓香港成為真正的中外文化交流中心，說好香港故事，說好中國故事，製造更多元更和平的文化影響力。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）