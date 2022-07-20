【恩威並施】沒有國家觀念的香港

一國兩制最重要的是「一國」，因為國家才是本，「兩制」是國家的一部分，有主有次。2019年後教育局推動國安教育，但細節和執行只有一系列的行政管理程序，毫無真正的國家觀念。



目前國安教育只要求學校，由幼稚園、小學到中學，要把國安觀念在每一個科目具體實施，並要求學校自行決定及教育局報告如何執行。這種外判式不負責任的做法，正正就是在沒有國家觀念之下形成的。這樣執行「形式主義的國安教育」，只會擾民，令老師和學校只把國安教育當成是一種官僚程序的行政任務，生硬地填很多「國」式表格。然而，實質上有多少老師和學生明白國安教育的重要性，教育局有沒有做好研究？有沒有認真探討什麼才是有效的國安教育？

國安教育是讓大家明白國家的重要性。看看香港的歷史，香港在英國的殖民管治下有着一個發展空間。九七之後，同樣的道理，香港必須在中國之下才能夠有正常發展的空間。可惜香港政府及很多官員本身基本上沒有國家觀念。他們只有一系列的程序觀念，在執行的時候不會去想自己的國家是哪個國家。

大家看看香港的「精英語言」便知道，到了今天，英文仍然是香港獨一無二的尊貴語言。英文當然是重要的，是香港成為一個國際城市的必要語言。但是，香港的教育語言政策有一個奇怪的現象——社會上層以英語為主要語言，但是中小學的英語教育卻日益退化，造成整體英語水平大幅下降。同樣奇怪的是︰中文水平也沒有提升。若果有國家觀念，便會好好研究如何學好中文。現在香港人因為沒有國家觀念，沒有中國，也沒有英國，變成無文化的孤魂。

香港已回歸了二十五年，卻仍然沒有國家觀念，只有一種自己觀念和自私觀念，社會上層則享受着各種各樣優惠和容易發財的優勢。這個問題在房屋政策上完全體會得到。有國才有家，有家才有國。這個邏輯很簡單，因為安居樂業是所有國家追求的目標。偏偏香港連安居也做不到，有錢的才能安居，沒錢就不能安居，也不能樂業。

香港政府管治香港缺乏國家觀念，只有親英美的程序觀念。房屋政策就是在這種程序主義的情況下推行。以劏房問題為例，香港那麼多發展商都不會集思廣益去協助政府解決問題。前運房局長陳帆曾經把責任推給「時間」，稱需要二十年才能解決。若果一個政府真正有國家觀念，會容許這樣的事情發生嗎？當然不會！香港政府沒有土地嗎？香港沒有錢嗎？香港沒有人才嗎？香港當然全都有。程序是死的，人才是活的，可是，香港政府由於沒有國家觀念，所以沒有解決問題的決心，而是把一切事情都推到時間、程序、社會身上。

家如果不好，社會如何穩定？社會不穩定，當然出現動亂。但是，香港政府在社會動亂發生之後，仍然沒有反思自己的深層次思維困局，也就是缺乏國家觀念，缺乏家的觀念。所以香港人沒有「家」。香港科學園裏還沒有一家公司可以落地生根做大；大學也是這樣，變成了外來人的高薪中轉站，愈來愈少香港人能夠在大學裏落地生根做研究。只要去日本，去韓國、泰國、印尼、馬來西亞的大學看看就知道，他們都是由當地人主導，只有香港是由外來人主導的。這正是因為香港沒有國家觀念。

「沒有國家觀念」這個問題，給香港帶來太多壞處了。為什麼香港這樣一個山清水秀、地靈人傑的她坊，會弄成現在這樣？就是因為整個社會都缺乏國家觀念，政府高級官員缺乏、政黨權貴也缺乏。他們做什麼事情都要依靠所謂的國際排名制度去確認自己。然而，正常的國家不會依賴外國排名和獎項去認定自己的地位。有國家觀念、有自信的政府會知道自己的能力在哪裏，自己可以做什麼。香港權貴有這個能力嗎？看看近二十五年的特區歷史，香港人的地位和能力愈來愈低，就是因為香港集體失去國家觀念。

「一國」和「兩制」就是國和家的關係。香港政府若想把香港這個地方管治得像家一樣好，就需要有國家觀念。國家觀念並不抽象，它就好像發展高鐵，把國家連結起來，成為一個更有發展的實體。國家發展需要有長遠的視野及宏觀的策略，也要有可持續發展的意識。

香港政府很多政策各自為政，也是因為缺乏國家觀念，缺乏整合型的思考。香港近年醫療和教育出現劏房化的情況。就是愈窮的人接受更差的教育、愈窮的人接受更差的醫療。在正常國家觀念的基礎上，政府會用各種手段去解決這些問題，而不是像香港這樣，官員似乎袖手旁觀，把責任推給市場。政府要求市民參與自願醫保，但自願醫保除了為保險公司製造大量生意，對於解決醫療問題，不見得有真正效用。

中國以農立國，香港有80%的土地是荒廢農地。為什麼不重視農業社會？同樣也可歸咎政府沒有國家觀念。要解決管治方面沒有國家觀念的問題，必須先由政治領導、管治班子與公務員着手，在管治體系上面建立更有國家觀念的規劃和政策制定模式。例如，特區政府應該成立類似國家發改委並能夠與發改委對口的單位，應該成立香港社科院進行不同類型的人文社會科學研究。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）