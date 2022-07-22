【歐洲央行加息】歐債問題山雨欲來？

7月21日，歐洲央行正式加息0.5厘，結束了近十年的負利率時代。歐洲多數國家的債務負擔多年來仍處高水平，特別是意大利及葡萄牙等昔日的「歐豬國」，能否承受加息的考驗?



環球匯市風起雲湧，自美國聯儲局掀動多年來罕見的加息收水步伐，美元匯率今年獨步天下，升至逾二十年高位，力壓其他貨幣，當中歐元兌美元匯率更跌至平價「1：1」的水平，是自2002年以來首次。

當下歐元大幅貶值原因，除了是聯儲局今年有機會累計加息逾3厘的進取預期所致，更具主宰性的，當屬俄烏戰爭年初開打以來，對環球能源及糧食供應造成的衝擊。「氣荒」成了歐洲經濟的難題，大摩經濟學家預計，俄羅斯削減對歐能源供應，導致歐元區經濟將在今年第四季陷入衰退，更相信會持續兩個季度。

歐元兌美元匯率跌至平價「1：1」的水平，是自2002年以來首次。（Getty Images）

眼下，能源危機對歐洲的負面影響成為難以改寫的局面，在「能源短缺-通脹飆高-央行加息-經濟倒退」的負面循環中，市場對歐元的悲觀預期進一步升溫。

德銀外匯研究全球主管George Saravelos表示，歐元急挫，尤其在「北溪1號」管道完全關閉的情況之下，預計歐元兌美元即將在0.95至平價區間波動。花旗集團分析師亦建議投資者全力沽空歐元。現時沽空歐元已成華爾街外匯投資者最熱衷的交易之一。

歐元貶值至二十年低位之際，歐洲國家的債息卻正逐步抽高。意大利具指標性的十年期政府債券收益率，上月一度抽高至4厘，是自2014年1月以來首次，與德國的債息差距進一步拉闊，程度是歐債危機以來最闊的水平。

中國人民大學經濟學院教授王晉斌表示，歐元區債務危機的主要原因是歐洲的債券市場是分割的，對於有些財政不好的經濟體，當其主權債券收益率快速上升的時候，成本就會大幅上升。例如意大利可能會出現債務風險。對此，歐洲央行的解決方案包括直接購買意大利的債券，使其債券收益下降，避免其陷入惡性債務螺旋。

詳細內容請閱讀第326期《香港01》電子周報（2022年7月18日）《歐元兌美元廿年首現「１：１」 歐債問題山雨欲來》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。