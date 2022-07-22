【恩威並施】香港變成了《國產凌凌漆》的玩完宇宙

香港回歸二十五年累積了大量財富，錢雖然很多，但是我們想也想不到一個錢多的社會，竟然可以出現一種落後倒退的情況。



今天的香港是什麼狀況呢？九十年代周星馳其中一部經典電影《國產凌凌漆》（From Beijing with Love）是一部嘲諷內地落後「騎呢」的搞笑電影。裏面有一幕描述周星馳在袁詠儀家中示範了由羅家英飾演的科學家達聞西發明的奇怪搞笑武器，例如有一個表面是電話其實是鬚刨，一隻表面是皮鞋其實是風筒。九十年代周星馳電影基本上都是以嘲諷中國「騎呢搞笑」為本質，在內地引起很大共鳴。因為八九六四以後有一種中國自卑情意結，所以大家沉醉於這種嘲諷之中，覺得很有趣興奮。但是想不到香港今天竟然變成了《國產凌凌漆》的Deluxe版。

西九文化區就變成了「達聞西九文化區」，裏面有一個像巨型Laptop（筆記型電腦）的M+，有一個自己說是鼎的故宮文化博物館（但是無腳的鼎又如何稱做鼎呢？），有一個像感受不到戲曲意韻卻像電飯煲的戲曲中心，以及一個興建了幾十年仍然是工地的大工地、一個製造塞車的停車場。

這種奇怪不合邏輯的事不只在達聞西九文化區出現，郵輪碼頭也是一個沒有郵輪的碼頭，門常開變成了一堵堵的圍牆，還有一個經常漏水立法會，以及很多奇怪超支的工程。

香港已經變成了一個騎呢社會，而最騎呢的地方是政府天天像邪教一樣，說什麼創科、科研、科技，但是實質上走的完全是相反的路。創科需要人才，不是錢財。有錢財是用來培養人才，但是若果用錢財來製造更多的活動，就只是變成更多活動了。

CreateHK（創意香港）做的只是填申請表，InnoHK（創新香港研發平台）做的只是辦完一個活動再辦下一個活動，InvestHK（投資推廣署）只是吸引外資來佔據香港的資源，但有誰來投資香港呢？

香港政府做出各種各樣的事，本身是為了什麼？就是消滅香港人的意志。就正如有一句說話︰「長洋人意志，滅港人威風」，這就是過去二十五年香港政府的特色。

李家超政府正在籌備新的行政長官施政報告，真的是要一改頹風，要做真正的大改革，不是辦更多騎呢國產凌凌漆式活動，或者興建更多國產凌凌漆式的基建。例如，政府正在推動新界北區發展，應該怎樣做？說什麼河套區創科園2024年開始陸續落成，但是迄今仍似乎水盡鵝飛，讓人感覺什麼都沒有發生。我相信政府官員可能是活在另外一個元宇宙(Metaverse)，香港權貴是活在另外一個平行宇宙，和普通香港人是不同的。他們活在那個城市很成功，國際排名很高，天天辦活動，很多掌聲，很多成就。但普通香港人生活的地方充滿劏房、年輕人迷惘迷失，而且還是一個明明是中國人也想自己不是中國人的奇怪社會。

所以有時候，風水輪流轉，我們也想不到九十年代香港如日中天的時候在嘲笑國家，今天的中國卻是有高鐵、能夠興建太空站、能夠有真正軍事實力，不再是《國產凌凌漆》想像的那種社會了。我相信再過十年，若果香港再這樣蹉跎下去，香港就不再是《國產凌凌漆》這樣的喜劇，而是變成《悲慘世界》那樣的悲劇了。

大家對李家超有期望，就是因為他說結果為本，結果為本就是要擺脫目前這種崇洋媚外，只辦自我興奮、自我感覺良好的活動。政府官員應該少出席剪綵、儀式，多做政策研究，多和專家溝通。李光耀是一個學者型領袖，有人覺得他獨裁，但是他做每一個政策都會跟學者溝通。

香港權貴把學者當作一種裝飾品，文化藝術專家淪為次等。他們覺得專家很麻煩，大財團老闆、有錢人才是值得親近的對象。香港辦了一個叫BODW（設計營商周）的活動，辦了二十年，也只是一種自我感覺良好的活動。經常聘請世界級大師來港，但這些設計大師到頭來在香港沒有任何作品，我們只是看着那些達官貴人又可以和設計大師同行，又覺得香港是世界級了。

這種「香港是世界級」的病態，其實和《國產凌凌漆》中角色「達聞西」拿着一堆奇怪的東西說成是武器，根本上沒有兩樣。所以香港是「達聞西」文化，就是一個很悲哀的現實。但是香港人不要氣餒，希望李家超推動範式轉移，把達聞西變成意大利文藝復興的達文西（Leonardo da Vinci），把達聞西九文化區變成推動中國文化的中華文藝復興區。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）