訪鄭明仁：在舊書報中看見香港走過的黃金年代

關於舊時香港，傳媒界老前輩鄭明仁有一肚子的故事可說。他在報壇縱橫逾三十載，捐窿捐罅獵書近半世紀，2011年退休後，他在舊報紙和舊書刊裏尋尋覓覓，挖掘鈎沉被遺忘的文壇掌故和香港歷史，「偶有所得，喜不自勝」。身邊朋友紛紛建議他將這些「收穫」化為文字，與眾共享。 如是者，他埋頭寫了幾年的報紙專欄，「儲儲埋埋」，便有了第三本大作《香港文壇回味錄》的問世。「香港文壇」這一題目由編輯所擬，聽起來包羅萬有，而鄭明仁說，他所觸及的只是其中一小部份，從學術上說可能也不夠深入，「但已經足夠回味」，「就權當是香港舊書報的一個印記吧。」



半世紀獵萬本書

「這本書我雖然我看過很多次，但每次重溫，仍然回味得好好，覺得好甘。我每次看完都有個感覺，幾過癮，為什麼我當時會寫出這些文章？又或者，咁樣都寫到嘅？」談起《香港文壇回味錄》，鄭明仁難掩興奮。這是他出版的第三本著作，內裏逾70篇文章，圖文並茂地介紹了過去半個世紀他周圍涉獵的藏品。「編輯將其分為三大主題，一是『淘書趣談——圖書篇』、二是『報壇佳話——報刊雜誌篇』、三是『掌故回味——生活篇』，但貫穿其間其實都與書和報紙有關。」

鄭明仁從中學時期已開始買書。他拿出手機，向記者展示了五六十年代旺角一些書店的舊照片，場面相當墟冚，一紥紥的書籍堆到天花頂，與其叫它做書店，不如用「書山」來形容更為貼切。照片中的每間書店雖然簡陋，但各俱特色，書源也豐富，有些人爬梯揀書，有些人就着街邊鐵欄看得入神。

「我讀中學時在旺角流連，買些教科書、參考書、會考書，到了入讀浸會之後開始有閒錢買其他閒書看，從此就泥足深陷。」半世紀之長，鄭明仁無間斷買了數萬本書，「各式各樣的書我都收藏，總之與舊香港有關的，歷史、文化、藝術、經濟、政治，什麼都有。」他在太古城的單位早已「堆爆書」，書籍擠佔生活空間，高峰時期連電視機都看不到，幸虧太太容忍。他在《蘋果》的舊同事、作家董橋稱他是「書蟲」、「書癡」，「報社共事那些年，他的辦公室四壁堆書，中文書英文書都有。」

藏書「帶契」發達

2011年退休時，鄭明仁為了處理公司中的書籍，在太古康怡花園豪花500萬購置了一個新單位。他笑了笑說，書中自有黃金屋，買書藏書都算「帶契」他發達，「那層樓十年間升了近一倍，實屬意外之財。」但很快，康怡近800呎的單位也接近「爆棚」，差點連門都關不上。

有書商曾開價100萬元，想收購鄭明仁的全數藏書，但被他婉拒。隨着年紀漸長，他開始意識到要盡早妥善處理這些書籍。恰好北角城市花園商場有個合適的吉舖，他便在2019年請搬運公司將400箱書運過去。這個吉舖由三個小隔間組成，鄭明仁在每個隔間中放置兩、三排長書架，然後胡亂將書擺上去，其餘則堆放在走廊過道，如此便算搭建完成，始為「老總書房」。有時，朋友也會爭相幫他開箱上架，順便看看能否「執到寶」。

人與書的相遇，始終講究緣分。「老總書房」藏身的商場中，幾乎全部是補習社，「我是唯一異類」，鄭明仁說。他開這家書房的目的並非賺錢，而是要讓這些陪伴多年的書籍找到有緣人，同時也為新知舊友提供一個聚腳的地方，「可以傾下偈、搵下書，喜歡就買，幾十塊就有成交，無所謂。」

一些有特殊價值和意義的書，老總更直言不會賣。「我擺出來的都是偏消閒的閱讀書，真真正正的孤本我就供在家裏，」例如1976年出版的《人民畫報》樣板、金庸題簽的《碧血劍》、董橋簽名題字的過百本珍藏、《中國學生周報》創刊號、《兒童樂園》創刊號、楊天成的全套三十冊《二世祖手記》、羅澧銘簽名的《塘西風月痕》等等，「有時會邀請一些朋友去家中共賞。」

還有一些，鄭老總則選擇捐贈。例如他在2019年將無線電視（TVB）1967年啟播時創刊的《香港電視》週刊（《TVB周刊》前身）第1至430期捐給中文大學圖書館，供有興趣研究香港早年電視廣播史的朋友使用；還有一套網上炒到6萬多元的《中國名菜集錦》，他也二話不說，免費贈予香港中華廚藝學院收藏；在今年太古地產舉辦的城中盛事「書出愛心．十元義賣」活動中，他一口氣捐出近6,000本藏書。

懷舊之餘，鄭明仁希望年輕人能從中認識更多香港曾出現過的人和事。（盧偉文攝）

在時代巨輪後吃灰

最近三、四年，鄭老總每周會有幾天去書房開鋪，每天只開兩、三個小時。不開舖的時間就看書，也會繼續出去獵書。「遊手好閒，享受人生。所以便有空整理出版《回味錄》這本書。」

《回味錄》是鄭老總一生與舊書刊打交道的總結。對他來說，從買書、藏書、寫書到出書，是一個水到渠成的過程，因為在收書時已做足功課，藏書又令他可以有件實物在手中反復研讀推敲，下筆介紹時自然能信手拈來。如中文大學中國語言及文學系教授樊善標在該書的序中所言，鄭老總「縱橫報海三十多年，由前線編採到高層管理都有親身體驗，兼又鍾情文學，蒐集舊書刊不遺餘力」，對報業和文學兩方面都有深入認識，如今將這些研究和體會形諸文字，為香港文化和文學（尤其是通俗文學）的大廈添磚加瓦，「可謂功在桑梓。」

而且，雖然《回味錄》緊緊圍繞着舊書刊，但其內容不可謂不豐富，每篇文章也清朗可讀，兼具知識與趣致。例如其着墨甚多的「三毫子小說」，聽起來似乎毫不起眼，但在六、七十年代卻是最多人看的通俗讀物，不少後來名重一時的作家都曾是這類小說的作者，包括倪匡、劉以鬯、依達、鄭慧、楊天成、岑凱倫，以至於西西；而這種體例的開創者、《新報》老闆羅斌亦有很多傳奇故事。

董橋在為這本書的題辭中寫道：「閒散落寞，難免懷舊。年屆杖朝，懷舊更切，幾乎甘心落在時代巨輪後面吃灰塵，自得其樂。老派人這點尊嚴遲早犯忌，撐得多久算多久，無所謂。人是舊人好。書是舊書好。報刊雜誌當然也是舊的好。幸虧還有鄭明仁這樣的有心人珍惜這些昔日印刷品，緬懷這些過時文化人，耗盡心血，點滴鈎沉，錄為史料。」寥寥數語，可以說是頗為準確，道盡了這本書的精髓。

「懷舊之餘，我希望年輕人能從中認識更多香港曾經出現過的人和事，起碼知道香港出版過什麼書，上一兩代人看過什麼書。最重要的是，我想讓人知道，當時香港的出版非常自由，什麼書都有，百花齊放。那是我們走過的黃金年代。」鄭明仁說。

詳細內容請閱讀第327期《香港01》電子周報（2022年7月25日）《在舊書報中看見香港走過的黃金年代》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。