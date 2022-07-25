德國呼籲節省能源以應對危機　南北歐再現分裂

上周四（7月21日），德俄「北溪一號」天然氣管道年度維修十日後如其重開，但俄方只將供應維持在其輸氣能力四成左右的水平。由於北溪一號的輸氣量達至歐盟去年全年俄氣進口量（155十億平方米）的三分之一，這明白不過是俄國繼續以天然氣向歐盟逐步施壓的行動。

俄國天然氣供應欲斷未斷，某程度上已變成了一種「溫水煮蛙」。即使整個歐洲都理解到俄國「斷氣」可能會帶來的危機，但對於這個危機的迫切性，不同的國家卻有不同的體會。這導致歐盟再度陷入常態般的分裂之中。



北溪一號重新輸氣的「喜訊」傳來之際，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）卻公布了一系列壓抑天然氣需求的緊急措施，完全沒有半點鬆懈。他指俄國天然氣供應已不可靠，呼籲人們團結節省能源。

其公布的措施包括：要求僱主讓員工在家工作，減少大型建築物的調溫需求；以法律要求人們更換能源效益低下的老舊調溫系統；禁止以天然氣調控私人泳池溫度；公共建築物的走廊不再提供暖氣等等。

正因感染新冠而在家工作的哈貝克，更聲言他自己已以身作則減排，主動減短沖涼時間，謹記關燈。身為綠黨領袖的哈貝克此前已忍痛宣布重新燃煤發電廠的行動。

2019年1月至2022年7月的每日俄國天然氣對歐盟供應量。（IEA）

雖然目前歐盟已尋得大約相等於俄氣供應四分之一的替代天然氣來源，不過各方專家也預計歐盟不得不削減天然氣需求。根據歐洲智庫Bruegel本月初發布的一項分析，歐盟以液化天然氣取代俄國天然氣已到達極限，未來10個月要減少15%的能源需求（相對於2019-2021年的平均值），才可能應付俄國斷供的影響。

國際能源署上周一亦警告，即使樂觀預估歐盟到本年冬天前能達至90%的天然氣儲存量，假設北溪一號只回復到上月已被降低的供應水平，而俄國在10月開始全面斷供天然氣，歐盟的天然氣儲存量到來年3月將會接近耗盡。國際能源署認為，歐盟在未來三個月須減少12bcm的天然氣需求，相等於130艘液化天然氣輪船的運載量。

歐盟委員會在上周三（7月20日）就公布了一個減低天然氣需求的方案，提出各成員國須在本年8月至明年3月期間減少國內天然氣需求15%。為達成這個目標，方案更希望成員國同意讓委員會對特定成員國實施強制壓抑天然氣需求的命令，使布魯塞爾對個別「不主動合作」國家擁有更大的強制力。

此提案卻引起了南北歐的分裂。傳統上，以德國為代表的北方國家被視為財主國，往往不願意接受任何由財務穩健國家援助南方財政較不穩國家的要求。此刻，這一種南北分裂卻被翻轉：一眾有非俄國天然氣供應的南歐國家，看似並不願意與以俄氣為經濟命脈的德國共患難。葡萄牙、西班牙、塞浦路斯、希臘等國已表明反對方案，多年來已為減少對俄氣依賴作出基建準備的波蘭也加入了這些南歐國家的陣營......

在大聯盟政府政黨政治的鬥爭之下，以技術官僚身份擔任意大利總理的德拉吉上周四正式辭職，使歐盟失去了一個有威望和能力調和各國分歧的人物。（美聯社）

詳細內容請閱讀第327期《香港01》電子周報（2022年7月25日）《北溪一號如期重開 「溫水煮蛙」般的歐洲能源危機》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。