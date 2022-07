【恩威並施】一國兩制下的通關策略

香港要推動通關,要有系統和時間表,用常識常理去處理。香港是一國兩制下的一個國際大都會,和國際通關和內地通關,同樣重要。香港要聰明地去處理這個雙向通關的問題。



通關的目的是讓香港有正常的經濟發展與及社會民生發展。港大醫學系四位教授——袁國勇、孔繁毅、龍振邦及薛達(Siddharth Sridhar)在港大《Asia Global Online》撰寫名為《Beyond Hong Kong’s COVID-19 Fifth Wave: Coping with the Coronavirus》的文章,指新冠病毒在夏天活躍度較低,可考慮在夏天放寬社交距離措施,加上疫苗接種率高,會產生「混合免疫」效應。

專家根據科學常識介紹其建議策略,奇怪的是傳媒訪問另一位專家劉宇龍教授時,他又否定袁國勇等教授的看法,但劉教授沒有進一步說明他反對的原因,也看不見他撰寫文章,詳細說明他不同意的理據。

香港需要的是要用常識常理去處理通關問題,首要任務是弄清楚政府部門之間的分工,不要再出現之前第五波疫情的混亂狀態。早前有過關者在深圳灣口岸檢測陽性卻可自行離去,本身就是一個漏洞。目前政府這種「畫鬼腳」模式,很多工作都是外判,官員們並沒有直接去參與和指揮,出了狀況就是外判公司的責任,不是官員們的責任。

所以,醫務衞生局局長盧寵茂首要工作是確認政府每一層的官員誰當主管,誰去負責,不能再容許一有問題發生便找外判公司做代罪羔羊。一些策略性的決定和佈局,必然要有一個流程圖,例如和內地通關,現在是單向,即內地來香港不用隔離,返回內地城市需要隔離,將來如何做?

國際通關也有不同的情況,例如日本也不是全面對外開放,但已經局部開放。香港需要讓國際社會知道香港什麼時候、在什麼情況下會開關。減少檢疫日子與次數是一個可行的想法。例如,實施家居隔離就可以便利大量在海外工作或留學的香港人回港。

政府是否應該參考新加坡的做法呢?新加坡是一個全方位的國際城市,它面向的不只是中國,還有歐洲和它周圍的馬來西亞、印尼等國家。當新加坡周邊的國家都開放的時候,新加坡自己開不開放,就是一個不得不處理的問題。

香港政府應該研究新加坡是透過一個怎樣的政府機制和分工處理今次疫情。新加坡政府部門之間的分工合作,做得比香港有效,所以香港政府除了參考新加坡通關政策外,更應該學習和研究新加坡政府過去兩年如何做好抗疫工作。

若果香港政府最終決定通關政策要用最嚴格的標準執行,就要讓市民有心理準備,對外清楚公布通關政策和策略是什麼,並在未來每三個月或者定期每個月檢討一次。新政府上場當然需要時間揣摩,但是首先要釐清的是內部分工及問責問題:不同的局、署負責什麼?有多少外判商?外判商的工作由誰監督?政府要派公務員親自指揮,就像警務處負責執法,不可能在罪案發生後推說是外判公司的事,不關我的事。食環署外判清潔工作,清潔工人做得不好,最後也應該是由食環署負責人問責。大家要警惕這種外判文化,因為香港政府有個陋習,就是做事不「上身」和不「上心」,即責任不要負擔、做事不要太投入,於是很多時候走了程序就等於做完。

香港政府的創科嚴重落後,政府部門各自推出了很多app,五花八門。這也是推動通關心須處理的問題。要落實通關,就需要一個「通關通」,例如將「安心出行」整理為通關app,其中需要有健康碼,用來與內地通關。現在十幾個apps根本並不合適。其實應該建基於「安心出行」的基礎,推出「香港健康碼」系統,配合香港身份證的智能功能,方便通關。

7月10日,醫務衛生局局長盧寵茂(右)抵深圳灣口岸視察檢測流程。(中新社)

另一方面,和內地通關也可以發展一個特別的模式,先讓在內地工作的香港人減省在內地隔離檢疫時間,例如在內地升學和工作的人若果能夠通過核酸檢測,便不需要隔離。

通關非常重要,香港如果不能在三個月內推出清楚的通關政策,對香港未來發展必然會有很大的影響。希望盧寵茂局長和香港的專家們在內部處理好這個政策。香港需要建立一個具香港特色、一國兩制下的通關政策,中央也會尊重香港這個決定。香港政府若能邀請外地專家來港與香港專家交流,並和內地商量一套真正對香港和國家有利的通關策略,必然可以做出正確的決定。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念.二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



