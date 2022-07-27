香港離宜居城市還有很長路要走

統計處在今年陸續發表2021年人口普查統計結果，上月底至本月中發表的一批，內含按區議會分區和選區及新市鎮的資料。本文整理部分與工作和居住地區相關的數據，為日後新市鎮規劃帶來一點啟示。



隨着1980年代工業北移，香港的主要行業變為服務業，當中的金融、專業服務和旅遊業等，需要不少勞力密集的飲食和零售業人手支持，故高低技術職位也同留市區。新界居民「出九龍」、「過對面海」上班漸成常態，衍生通勤時間長、道路交通擠塞、車廂擁擠和交通費高等問題，亦間接減少與家人相處和逗留社區的時間。

南行過海私家車流 疫下上升

上述的職住分佈失衡在踏入2010年代後迎來轉折點。先看一些大範圍數據，在勞動人口方面，新界在2011至2021年這十年間持續增長，港九兩區人口從2016年的高位回落。大部分的勞動人口在港工作，職位在陸上而且有固定工作地點。跟2011和2016年相比，2021年這批有固定工作地點的人口仍然集中於港島和九龍，但比例下降約1.3個百分點至65.3%。職位仍然集中於維港兩岸，首三個區議會分區十年來同樣是油尖旺、中西區和觀塘，共佔去全部約34%。不過，按實際人口看，這三區的工作人口在2011或2016年見頂下跌。

那邊廂，有四區的工作人口上升，分別是南區、大埔、將軍澳和天水圍，反映十年來的地區職位分佈有分散趨勢，相信分別跟黃竹坑活化工廈、科學園、將軍澳工業邨和天水圍有新酒店開業有關。

沙⽥是新界的第⼀代新市鎮，當年以自給自足和均衡發展作⼝號。（黃永俊攝）

在2021年，跨越大區的工作人口達118.6萬，佔比為32.6%，但與2011年比較，人數和比例正在下降，當中包括過海人口。然而，市民為何依然感到上下班人潮擠擁，過海塞車仍然嚴重？可能原因有幾個，比較肯定的是南行過海私家車/客貨車流量上升，導致擠塞日增，按地區統計，主要來自深水埗、九龍城、觀塘、元朗、沙田和西貢區。在這幾個區之中，西貢區的升勢特別凌厲，十年間增加兩成多，連帶東區海底隧道的汽車流量在疫情初期下跌後很快就回升，相信是因為將軍澳的私人屋苑陸續入伙和西貢區人口增加。

另一個可能原因是本地非固定工作地點的工作人口顯著增加，刺激了交通需求。在2011年至2021年，人數由24.8萬升至59.7萬，佔比由7.24%升至16.4%。統計處沒有擬備這批人口的工作行業或職業分佈，但非固定工作地點人口增加，不只是因為自由工作或平台工作興起。根據歷年綜合住戶統計調查，自僱者的人口的高峰早在2013年出現，為24.4萬人，隨後反覆回落至2021年的約22萬人，或許近年有更多工種的僱員要在多個地點工作，導致每日通勤次數較多。此外，公共交通工具減班，或者多了非工作人口外出，也可能令市面通勤人流積累。

雖然現時服務的小巴已陸續加密班次、開設附加路線，但仍未能滿足現時兩個房屋項目所帶來的服務需求。（曾鳳婷攝）

職住平衡講求數量比例 也講求負擔能力

過去十年跨區工作的人口和比例雖然總體下降，而在新界部分地區的職位較過往增加，但大部分市民未能感受到職位分散帶來生活的明顯好處，交通擠塞依舊困擾社會。粉嶺皇后山邨的交通服務遠不及需求，居民大排長龍等巴士，巴士公司承諾加強班次和派車。此事再次反映本地居職失衡的老問題。

上屆政府推動北部都會區，並強調目標之一是促進職住平衡，而在規劃過程中會先處理運輸基建。政府有決心解決市民生活的一項桎梏值得肯定，而在具體規劃時，官員固然要小心計算工作地點和住房比例和分佈，以達致譬如45分鐘上下班目標，更重要的是確保住房負擔能力，一般市民不會因為樓價房租太貴而居住遠離工作崗位的地方。政府要引科學園例子為戒，雖然科學園附近有不少私人住宅，但過往不少僱主僱員也抱怨住宿安排是難題，即是說該等私樓價格不菲，難助人才安頓。

新市鎮繼續是香港社會經濟發展的火車頭，政府要吸收過往的規劃缺失，日後真正建造宜居城市，讓本地和境外工作人口安居樂業。

詳細內容請閱讀第327期《香港01》電子周報（2022年7月25日）《跨區工作人口比例見頂回落 為何交通擠塞仍無改善》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。