【恩威並施】不要把KPI變成PKI

特首李家超經常提出KPI（Key Performance Indicator）這個名詞，談KPI之前，必然有一個目標，那麼香港政府的目標是什麼呢？國家主席習近平在七一講話中提出的四個必須和四個希望，就是今屆特首的KPI目標。



四個必須包括：第一，必須全面準確貫徹「一國兩制」方針；第二，必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一；第三，必須落實「愛國者治港」；第四，必須保持香港的獨特地位和優勢。四點希望包括：第一，着力提高治理水準；第二，不斷增強發展動能；第三，切實排解民生憂難；第四，共同維護和諧穩定。

什麼樣的KPI可以達成這四個必須和四個希望？這是一個核心問題。所以，討論習主席的精神，就必須有具體的措施說明四個必須和四個希望。例如房屋政策應該有什麼KPI呢？如何解決二十萬戶公屋輪候者的上樓問題，如何解決劏房問題，應該是關鍵所在。是不是可以五年內在解決公屋輪候問題？能不能夠按部就班，有系統地興建中轉屋，在短期內安置居住條件水深火熱的劏房居民？這就是房屋政策裏最重要的KPI。

政府應該每年根據四個必須和四個希望提出具體的措施去做，而不是只說一些漂亮話和空話。近日香港有很多學習七一講話精神的研討會，各界也需要提出更具體的建議，演變成具體的KPI，讓政府去執行。

四個必須和管治能力有關，四個希望則關乎民生，包括教育、醫療、養老及經濟發展。習主席還提出「利益固化」這個問題。如何不會令社會利益固化呢？舉例，目前政府招標模式就是一種利益固化，建築署和很多與科技相關的招標過程，能夠入標的都是一些國際大公司，本地公司基本上沒有入標的機會。這便是利益固化的一個現像。如何改變它？需要有一個系統的過程。

看看新加坡的做法，所有顧問工程都要由一個學術組織領導，透過學術組織和國際公司合作，並應該有本地公司做知識轉移，國際級顧問公司的知識轉移到學術層面，變成課程、變成本地專業界可以使用的知識，可以用來培養專業人才，這便不會造成長期利益固化。這方面內地也要做，香港政府要學習。

改變招標制度的利益固化，可以創造更多機會給中小企，而培育中小企之後，便可以有真正的團隊去發展創科產業。創科產業不能停留為一個口號，不能像現在這樣天天辦活動、舉辦一些虛無縹緲的演講便以為完成了工作。

KPI要實在，要具體，否則KPI就會變成PKI。李家超特首撰寫施政報告的時候，必須緊隨習主席的精神，以達成四個必須和四個希望為目標，因為這也是香港人認同政府必須做、希望政府做得到，創造更多希望給香港人的事情。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）