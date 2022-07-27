西伯利亞力量二號：加碼供應中國　能取代歐洲巿場？

普京今年2月以來揮軍攻打烏克蘭，德國隨後叫停了連接俄羅斯與德國的北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管道的最終審查。對普京而言， 因攻烏受到西方制裁多少應有預期，為俄國能源尋找新巿場也早在其盤算之中，而增加向中國的天然氣出口是其中重要一環。



中國對天然氣需求持續增加，增加天然氣使用屬於2060年實現碳中和目標的必然環節，加上中國面對美國、澳洲等國家的潛在貿易戰，跟俄羅斯的能源合作可謂各取所需。事實上，俄羅斯向中國推銷天然氣已有長達30年，但直至2019年底「西伯利亞力量一號」（Power of Siberia 1）開通，俄氣才正式輸送到中國。

事實上，中國已是全球第一大天然氣消費國，其中43%天然氣進口自外地，當中包括890億立方米的液化天然氣（LNG）及460億立方米的管道天然氣。歐洲每年使用5,410億立方米天然氣，中國每年消耗量僅有3,310億立方米，但隨着中國減少燃煤，預期到2030年天然氣使用會增加至5,260億立方米，跟歐洲現時水平看齊。麥肯錫諮詢公司（McKinsey）更估計，中國2035年的天然氣需求將較現時增加一倍，到2040年天然氣使用量更達每年6,200億立方米。

俄羅斯國營天然氣工業股份公司（Gazprom）和中國石油天然氣集團公司（CNPC）於2014年簽署了價值4,000億美元、為期30年的協議，興建連接中俄的「西伯利亞力量一號」輸氣管。管道全長8,000公里，其中3,000公里位於俄羅斯境內，約5,000公里位於中國境內。

中俄在2014年簽署項目，正好發生在俄羅斯吞併克里米亞、受到西方制裁之後。這個時機絕非巧合。2019年底，西伯利亞力量一號正式啟用，預計到了2025年達到負荷頂峰後每年可向中國輸送多達380億立方米。西伯利亞力量一號的獨特之處是它只向中國一國輸送天然氣，不像輸歐的天然氣管道般途經及供應多國。

北溪一號一度關停進行定期修護工程，令歐洲天然氣供應緊張。（美聯社）

為了開拓中國巿場，俄羅斯在西伯利亞東部的兩個氣田開發項目，加上通往中國東北的管道上的投資成本，估計達550億美元（約4,318億港元），這也是俄羅斯自蘇聯解體以來，投資金額最大、最具野心的能源項目。中國沒有提供貸款，但保證按商定的定價公式每年購買380立方米的天然氣。

隨着一號線落成使用，中俄的天然氣合作還陸續有來：「西伯利亞力量二號」——由西伯利亞的亞馬爾半島（Yamal Peninsula）經蒙古國輸氣至中國西部，途中穿過阿爾泰山脈地區（Altai Region），每年供氣量可達500億立方米，預計到2030年落成啟用。這次的管道興建工程預計比「西伯利亞力量一號」耗資更龐大、需時更久。

「西伯利亞力量二號」預計由亞馬爾半島，貫穿蒙古輸氣至中國東北部。（來源：Gazprom）

蒙古總理奧雲額爾登（Oyun-Erdene Luvsannamsrai）上周向英國《金融時報》透露，俄羅斯將在兩年之內、即2024年開始建設全長逾6,000公里的「西伯利亞力量2號」，儘管烏克蘭戰爭給項目「蒙上了陰影」，但預計工程將繼續進行。他說：「該項目的可行性研究已經完成，我們相信建造將於2024年開始。」穿越蒙古的最終路線仍在商議中，一旦拍板，蒙古將可受惠於收取天然氣「過路費」，提振因疫情及中國關閉邊境而受影響的國內經濟。

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