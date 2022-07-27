新冠肺炎是忒修斯之船｜石中堅

新冠肺炎就像是古希臘哲學命題忒修斯之船（Ship of thesus)。當一艘船上的木頭逐漸被替換，直到所有的木頭都不是原來的木頭，這艘船還是原來的那艘船嗎？同樣地，新冠肺炎是一種變化迅速的病毒，雖然它的名字依然是新冠肺炎，但今天的Omicron 與第一代的新冠肺炎病經已出現本質上的變化。



法國作家卡謬（Albert Camus）在其大作《鼠疫》裏寫道：「我們每個人心裏都有瘟疫；沒有一個人，這世界上沒有一個人是免除得了的。」要消除我們心中的瘟疫，讓生活回復平常，無論是政府官員還是普羅百姓，都需要重新審視新冠病毒的本質，消除我們過往對病毒的認識與當下現實的差距。

病毒的三點變化

7月15日，本港流行病學權威港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅、微生物學系名譽臨床副教授龍振邦和臨床助理教授薛達，撰文提到香港的疫情已經出現以下三點變化：

第一，新冠肺炎經已演化成與流感類近的風土病。在第五波疫情期間，香港大約有四百至五百萬人受感染。同時，全港接種兩針疫苗人口已經超過九成。這兩個因素使香港形成群體免疫的保護屏障，令死亡率控制在百分之0.1與0.2之間。

第二，新的變種病毒病徵已漸趨溫和。雖然曾經確診Omicron的康復者仍可能受其他變種分支（BA.2, BA2.12, BA2.75, BA.4, BA. 5）感染，但病徵亦相對輕微。

第三，新冠肺炎不再是不治之症，我們有充足的抗病毒藥物防止病情惡化。另外，針對omicron的加強劑經已進入臨床試驗階段，預計將於年底供市民接種。

國家主席習近平主席在7月1日講話當中提到：「背靠祖國、聯通世界，這是香港得天獨厚的顯著優勢，香港居民很珍視，中央同樣很珍視。」當前，阻礙香港「發揮連接祖國內地同世界各地的重要橋梁和窗口作用」的一大因素，就是外放輸入的抗疫政策。

外防輸入政策假設外部具有危險性高的致病原，因此需要加強邊境管制措施，防止病毒感染本地群眾。然而，全球新冠肺炎病毒分支並沒有出現傳播速度驚人、致死率高的超級病毒（ varient of high consequence)。目前嚴謹的控制措施，卻正以旅遊業，飲食業，零售業蕭條為代價，逐步燃燒香港的國際地位。

權衡三個方面

疫情防控是香港由治及興的第一仗。香港政府需要在三方面之間權衡，才能把握防控的關鍵。

第一，市民健康與經濟發展。疫情開初，在缺乏疫苗與有效藥物的情況下，政府的首要目標是保護市民免受感染，避免醫療資源擠兌。相反在疫苗接種率高，治療藥物充足的情況下，疫情防控經已變成一場經濟保衛戰，確保在國際經濟衰退風險持續增加的情況下，保護普羅百姓的生計。

接踵而來的社交距離措施令零售業經已漸漸走向毀縮。近日，名店卡地亞更新合約，要求前線員工減薪；周大福因生意額大減八成而棄租銅鑼灣鋪王，都是服務業出現衰落的例證。部分企業倒閉，並不能在短期內能復元，有些更只能永遠留在回憶中。離港人而去的珍寶海鮮舫就是一個例子。雖然消費劵成效顯著，但長貧難顧，政府有必要積極開放邊境管制，讓本港服務業重回正軌。

第二，個人自由與政府權力。本屆政府希望放寬邊境控制的決心有目共睹。近日，新任醫務衞生局局長盧寵茂醫生積極推動「紅黃碼」，務求在 １１月前，放寬到港人士隔離措施。可惜，香港社會對「紅黃碼」仍心存芥蒂。

實際上，因為疫情防控而出現政府公權力與個人自由的對立衝突在世界各地均有發生。例如今年1月，法國就因推行疫苗通行證而爆發越十萬人的大遊行。另一邊廂，加拿大亦因強制跨境貨車司機接種疫苗而引發大規模的堵路抗議。

無可否認，疫情防控需要運用公權力，但政府不能夠低估市民不滿的情緒而強行推動政策，這些做法即使出發點合情合理，仍會將香港得來不易的安定局面毀於一旦。過去一星期，政府為「紅黃碼」實名制爭議降溫，，體現新一屆管治團隊合作、重視民意的一面。既然市民對於「紅黃碼」的反響頗大，政府除可加強宣傳「紅黃碼」屬短期措施，強調在疫情後將取消外，亦可從技術層面考慮議員與抗疫專家意見，以短暫取消疫苗通行證代替。

第三，對內通關與對外通關。對內通關與對外通關本質上並不必然對立，因為兩者能夠同時進行。正如盧寵茂局長7月14日提到，在一國兩制原則下，香港享有廣泛自由度，中央不會盲目地要求香港遵循內地防疫政策。香港不應該因為擔心不能與內地通關，不考慮自身社會情況，盲目地模仿內地做法。

另外，對內通關的主導權亦不在港府。現時，香港居民只要成功預約「回港易」名額，並在入境香港時持有在入境當天或當天之前三天內取得的有效核酸檢測陰性結果證明，即可獲豁免接受強制檢疫的安排。這個措施實際上是港府目前能容許範圍下最寬鬆的措施。現屆政府在特區事權下放寬對外通關，同時與內地政府保持協調溝通，是積極務實的做法。

實際上，維持香港穩定繁榮，保持便捷的國際聯繫才符合國家總體發展策略。香港作為一帶一路的重要節點，肩負聯祖國與一帶一路國家在貿易、資金及民心等多方面等的使命。假若港府保持嚴防嚴控的邊境控制措施，把香港圍得像孤島一樣，十四五規劃交給香港給八大中心任務（即國際金融中心、國際航運中心、國際商貿中心、亞太地區國際法律及解決爭議服務中心，國際航空樞紐中心、國際創新科技中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心），從何談起？

此外，國際局勢詭異莫測，國際社會對中國的敵意比過去任何一個時期都強烈。英國軍情六處將中國列為首要情報目標，美國亦持續在香港事務上指手劃腳，對香港維持最高級別的旅遊警示，呼籲國民不要前住。風雲變幻的形勢下，香港沒有任何蹉跎的空間。只有重新實現對外開放，打通人流物流，才能進一步開拓一帶一路市場，把握《區域全面經濟伙伴關係協定》與其他中國崛起的時代機遇，為國家發展作出劃時代供獻。

消除每個人心中的瘟疫

「習慣於絕望的處境，比絕望的處境本身還要糟。」（卡謬《鼠疫》）香港政府有必要拿出「敢為天下先，敢做弄潮兒」 的氣魄，重新審視疫情，消除每個人心中對疫情的恐懼，因為這種恐懼本身比疫情更可怕。

具體方案而言，不同議員與專家分別提出 「5+2」、「3+4」，「0+7」等方案。袁國勇教授就提出要求抵港旅客在到埗後，到港首三天及第十天分別做五次核酸檢測，并同時要求每天做快速測試。此外，旅客亦需配戴手環，作七天居家隔離。隔離期間，旅客的疫苗通行證將被暫時取消，防止旅客進入餐廳和酒吧等高傳播風險場所。相信這些建議將在專家委員會上討論。無論最終方案為何，政府需要考慮本港疫情，亦要兼顧邊境控制措施的國際競爭力，維護香港國際地位。

另一邊廂，政府需要持續減低開放邊境管制對高風險群組的影響。預防像第五波一樣的院舍大規模爆發，是防止醫療資源擠兌的重中之重。除加強長者第三針接種外，政府亦應加強安老院舍的感染控制工作。社署牌照監管處應像沙士後在短時間內訂立特別行動，聯同衞生署衞生防護中心感染控制處與各區長者健康中心，在三個月內巡查全港安老院舍，檢查感染控制應變方案丶設備；同時培訓院舍員工和加強院友配帶口罩的習慣。

此外，勞福局亦可運用獎劵基金，讓院舍申請資金購買醫療級空氣清新機（例如： IQair purifier) 和坐地式紫外光消毒燈，讓院舍具有足夠能力消毒確診人士使用的空間。勞福局更可開設為期半年的試驗計劃供院舍申請。讓合約清潔公司參考醫院做法，每三日走入院舍清潔高接觸度物品 （high touch area），這既可防止安老院內感染，亦可分擔前線員工工作。一旦出現確診個案，政府應在即日內將確診個案轉至長者專用隔離設施，同時由社署牌照監管處指導院舍的消毒工作。

在李家超特首的帶領下，我們相信香港定能打好由治及興的第一仗——疫後經濟保衛戰。

石中堅

一群對香港未來抱有希望的90後，相信香港必須自身從根本上改善管治，才能在環球政治中及中國崛起下，維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）