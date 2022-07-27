【恩威並施】特首政策組與發改委

特首李家超宣布將會成立特首政策組，這個政策組的具體功能應該是什麼呢？當然不能像從前的中央政策組或者林鄭的政策創新與統籌辦事處，它的主要功能應該是像國家發展和改革委員會（發改委）一樣，做一些宏觀及策略性的研究。



特首政策組具體如何運作？應該結合內地社科院與及發改委的角色，集中在幾個重點︰第一是與內地的政策智庫對接，尤其是發改委，瞭解內地最新的研究及收集國家發展的主要策略；第二是與國際，尤其是亞洲地區的智庫聯繫合作，進行一些區域性策略研究，並以此協助特區政府制定政策。

政府提出設定施政KPI（Key Performance Indicator），應該由這個政策組主導。政策組之下應該設立一個新的系統，列明香港的八個中心，與發改委對接，做出一個執行框架，例如具體目標、路線圖和工作時間表。不能像現在這樣，要發展大數據，做了很多研討會，卻沒有工作時間表、沒有目標。

這八個中心包括︰國際金融中心、國際航運中心、國際商貿中心、亞太地區國際法律及解決爭議服務中心，國際航空樞紐中心、國際創新科技中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心。這八個中心可以說是特首未來施政的引路明燈，特首只要根據這八個中心衍生出一系列具體政策和目標，便能夠協助香港行穩致遠發展。

除了這八個中心，還需要結合國家主席習近平的四個必須和四個希望，由特首政策組統籌制定指標，讓跨部門有一些策略性的指引和指導。特首政策組基本上是特首的智囊，也是協助香港政府聯繫內地和其他地方的政策智庫。韓國、台灣，以及新加坡與泰國等東盟國家都已設立這樣的機構，在開拓創意產業、打造創意城市方面建立連繫網絡。馬來西亞便有一個叫Creative City的智庫，由政府支持進行不同類型的創意城市研究。

香港目前最缺乏的是實質的深度和長期性政策研究，在這一方面，特首政策組應好好利用團結香港基金、一國兩制研究中心、香港政策研究等本地智庫，和他們建立更具體的合作關係。政策組與學術界更應該發展一些長期性的研究項目，例如政府的經濟政策有沒有什麼策略性的研究可做？發改委會定期根據經濟學術發展，結合實質政策文件做一些研究，但香港顯然缺乏這一方面的討論研究。

香港政務官最大的一個缺點是缺乏堅實的專業訓練，制定政策的時候總喜歡弄程序和辦活動，對政策的核心問題缺乏認知。香港發展不了產業，只在搞地產，就是因為地產已經變成了政務官制訂政策的一個「習慣」。習主席要求香港破除利益固化藩籬，最核心的步驟是改變政策制定的研究模式、執行方法及指標，才能很根本上解決這個問題。

改變並不容易，會面對很多阻力，面對很多挑戰，尤其是政府內部的阻力。特首政策組應該透過研究和實踐，對主事官員提供更多支援，讓官員們有系統的方法去消除利益固化問題，並在發展產業上形成一系列具體的指標。特首政策組必須成為香港的發改委和社科院，不能淪為另外一個「吹水會」。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）