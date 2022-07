八年負利率時代告終　歐洲加息的兩個「意料之外」

歐洲長達八年的負利率時代正式劃上句號。歐洲央行落實加息,是逾十年來首次,而且一口氣加息半厘,幅度超出市場預期。有大行認為,此舉顯示歐洲央行抗通脹意志堅定,不希望重蹈美國聯儲局猶豫不決的覆轍。然而,當下歐洲面對的經濟處境比美國更複雜多變,夾雜了俄烏局勢下的能源危機、意大利政壇變天以及區內各國財政實力懸殊三重難題。



歐洲當前的通脹問題和美國不相伯仲,而聯局儲早於今年3月開始踏入加息周期,在不足四個月內累積加息1.5厘,加息步伐是接近三十年來最急。至於歐洲,在今年3月俄烏戰爭爆發後,受到糧食及能源價格倍升影響,最新歐元區通脹已經急升至8.6%,創歐元成立以來的紀錄高位,相較今年初當地約5%左右的通脹,物價壓力可謂是「失控式」抽升。

面對通脹無上限拉高,歐洲央行最終落實加息,是歐債危機闊別十年後歐洲首度提高指標利率。由於歐洲央行早於7月初已停止了購入債券的刺激經濟計劃,為今次加息鋪路,所以在議息會議前,市場對加息已經有充分預期。

歐元兌美元在本月一度跌穿「1:1」平價水平,是二十年來首次。(Getty Images)

不過,今次加息,卻仍然對市場帶來兩個意料之外。

第一個意外是加息的幅度。根據原先歐洲央行的利率前瞻指引,是計劃今個月首先加息0.25厘,9月份再加息0.5厘。今次直接加息0.5厘,比原先預期高出一倍,與聯儲局今年3月首度加息時先加0.25厘「試水溫」的做法截然不同。

對於加息幅度,中金報告指出,此舉顯示歐洲央行抗通脹意志堅定,不希望重蹈聯儲局猶豫不決的覆轍。根據歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)在記者會上的表述,這一決議得到了所有委員們的支持。

回頭看彭博社早前的消息,會發現今次歐洲央行取得所有成員一致同意加息0.5厘,相信是經歷了一場激烈的討論。外電指出,歐洲央行官員在會上最初傾向支持只加息0.25厘,考慮的因素包括區內國家、特別是高負債國家的承受能力。不過,由於歐洲央行同時推出一個新工具,名為傳導保護工具(TPI),旨在防止成員國債息急升,最終委員才達成共識加息0.5厘。

這個歐洲央行為了取得成員國共識、化解各方憂慮而推行的新工具,可以理解為歐洲央行的一種買債計劃,當一個成員國的債息不合理地抽高時,歐洲央行會出手購買該國的債券,政策目標是對抗無端的(unwarranted)、無序的(disorderly)市場調整,以防止這些極端市場動態,對整個歐元區的貨幣政策傳導構成嚴重威脅。

值得注意的是買債額度,據央行描述,「購買 TPI 的規模將取決於貨幣政策傳導面臨的風險的嚴重程度,且事前不設購買上限額度(Purchases are not restricted ex ante)。」

所以,今次歐洲央行的加息政策,其實是一邊加息,同時一邊買債,向市場釋出流動性,避免債務負擔重的國家如意大利及希臘等,承受太大債息上升的壓力。

溫灼培指出,歐洲央行今次推出的所謂新工具,似乎是「舊酒新瓶」。(張浩維攝)

對於新工具,恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指出,今次所謂的新工具,似乎是「舊酒新瓶」,因為過去歐洲央行的買債計劃之中,一向都是加大投放資金購買南歐高債務國家的債券,同時較少購買財政實力高的國家例如德國的國債,旨在縮窄區內財政實力不同國家面對的財務成本差距。

中金則認為,TPI在操作細節上表述得比較模糊,可謂是「有意為之的模糊」,為未來風險預留了更多自主決斷(discretion)的空間。整體來看,央行在加息抗通脹方面比市場預期的更「鷹派」,突顯歐洲央行在通脹風險與債務風險間的艱難平衡,而更大的政策靈活性也將帶來更大的資產價格波動。

