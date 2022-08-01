【恩威並施】MIRROR意外的幾個關鍵問題

MIRROR舞台意外是一個悲劇，因為這種意外本來是不可能發生的。整個舞台製作團隊都是香港演唱會製作經驗非常豐富的團隊，尤其是藝能工程，差不多一半的大型演唱會製作都是由他們負責，是業內的翹楚。為什麼一個業界的龍頭團隊竟然會出現如此嚴重的錯誤呢？這當然涉及演唱會經營生態的問題。傳媒與市民大眾，尤其是「鏡粉」理解這件事情時，先要弄清楚一些基本情況和原則才好下定論，目前那些八卦新聞式對人不對事的議論並不健康。



首先，一個舞台製作基本上涉獵三個範疇︰舞台、燈光和聲音，即「台燈聲」。今次出事的是一個LED屏幕，它屬於舞台佈景的一部分。「台燈聲」可以分不同層次理解。聲音方面，音響工程公司通常會有一套非常詳細的指引，國際上通常用幾個大品牌，來自德國、法國和美國。這些大品牌非常嚴謹，每一個音箱如何安裝，如何佈置，都有非常嚴格的標準。所以人們很少聽見音響系統會出現這種工業意外，因為所有代理和出租音響器材的工程公司，都必須根據這些嚴格的標準去裝置。音響工程公司提供的是一整套服務，不會只是借出器材讓「你們自己掛上吧」。

燈光也是類似情況，燈光方面通常使用電腦燈為主，也是幾個國際大品牌生產。燈光工程公司和燈光設計師在做燈圖的時候，需要根據場地基本結構資料和整個舞台結構去設計燈光器材配置。這些做法在香港行之有效。

什麼公司負責裝置這些LED？安裝這些LED屏幕之前，LED公司有沒有提供足夠的裝置指引？（勞顯亮攝）

舞台方面通常分四個範圍，第一個涉及舞台效果，例如煙花、煙霧、紙炮等等；第二是機動舞台裝置，例如能夠升高旋轉等和電力機動有關的裝置；第三是和影像有關的投影機或LED；第四就是實體舞台，即一些佈景和道具。

效果煙花要由持牌人士負責，其他每一個環節也都有相關專業人員提供服務。香港過去數十年舞台製作聲譽良好，一直以來沒有什麼意外發生，嚴重意外更是寥寥可數。今次只是個別事件，希望政府和社會不要矯枉過正，因這次事件又盲目收緊監管，導致整個行業像霓虹光管消失於香港，這是不正常的。

今次個別事件的發生有着錯綜複雜的原因。出現問題的是舞台部分，即負責提供LED器材及負責裝置LED器材的公司，它們是不是和音響一樣由同一個承辦商負責？事發後，承辦商各自出來發表聲明，似乎想和這件事割席。作為總承辦商，藝能工程有限公司恐怕無可避免要負上最大的責任，因為它負責整個演唱會的製作，不過LED承辦商割席卻有些奇怪。

在舞台技術裏面，每一件器材都是以應用為主，都需要有一個安裝準則。換言之，供應LED不可能只是提供一個器材，LED如何安裝？提供LED器材的公司必須要有一套指引，要和負責機動的舞台製作公司對接。有些時候是由同一家工程公司整體去完成工程，而不是各自負責自己的部分。

總而言之，今次事件最奇怪的是所有人紛紛出來割席，和我無關，反映工程統籌出現了問題，才導致意外發生。

所以這件事最需要問的是︰什麼公司負責裝置這些LED？安裝這些LED屏幕之前，LED公司有沒有提供足夠的裝置指引？負責設計機動裝置的工程公司，在設計之前有沒有核實？作為主辦方的大國文化及MakerVille有沒有製作經理或負責製作的員工去核實這些安排？其實以往不少舞台表演，例如郭富城演唱會，比這次發生意外的舞台更複雜，但完全沒有發生大意外，由此觀之，今次意外之所以發生，一定是程序出了問題，分工出了問題，而不是香港舞台製作需要加強監管。香港舞台製作最需要的不是更多監管，而是更多空間去發展。

不監管不等於沒有法例，英國有一個組織叫ABTT（Association of British Theatre Technicians），它有一個舞台製作指引和流程，香港很多時候都學習這個模式，倫敦、紐約也有相關的法例配合。但是，法例不是用來管死舞台製作，而是應該在人才培訓、場地管理整個流程上追上倫敦紐約東京等地的專業水平，才是正道。楊潤雄局長呼籲歌手用「站着或者坐着唱歌」的靜態方式演出，是用取消的方法處理問題。你總不能因為發生交通意外就停止所有車輛行駛吧！政府這種「斬腳趾避沙蟲」的監管方法，實在令人心寒。

意外發生後，楊潤雄呼籲歌手用「站着或者坐着唱歌」的靜態方式演出。（梁鵬威攝）

回到MIRROR的演唱會問題，重點在於主辦單位，在管理這個舞台製作流程上，以及和各間製作公司簽的合同。香港是法治社會，演唱會各方有沒有簽合同？合同裏面寫什麼？如何寫？如何分工？若有一個分工圖，把所有承辦商、外判商的分工弄清楚，就會知道問題是出現在哪裏。當然目前也不能排除有人為破壞的成份，因此，當天懸掛LED屏幕的技工是什麼背景？有沒有受到足夠的訓練，什麼人指揮他們安裝？安裝完畢之後有沒有人去做檢查？檢查之後在試驗的時候，誰去核實？都是需要追查的問題。

工程師的紙上簽圖當然很重要，但舞台是需要有經驗的人去裝置，今次整個團隊都是非常專業有經驗的演唱會監製及製作公司，沒有理由犯下這樣奇怪、不正常的錯誤。政府需要改革，協助業界做得更好，而不應該打壓業界，令整個舞台製作界像霓虹光管一樣在香港消失。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）