日前，阿里巴巴（9988）發布公告，申請香港紐約雙重主要上市。阿里2014年9月在紐交所上市，2019年11月在港交所二次上市。如今申請兩地雙重主要上市，對其股價有何影響？這對中概股未來的發展有何啟示？



雙重主要上市地的意義

首先，第二上市與雙重主要上市的主要區別在於，二次上市是指在保留美股主要上市地位的同時在香港二次上市，所需時間短，此外在諸多上市規則上享有豁免。這種方式過往是中概股回歸的首選和主流。雙重主要上市則與常規IPO基本相同，需要同時滿足兩個市場監管要求，會增加合規要求，但其主要上市地位不受海外上市被迫退市等風險的影響，與此同時也有機會被納入「港股通」。

阿里巴巴（9988）股價今日（8月3日）收報90.35元。（資料圖片）

對很多中概股來說，一般情況下，紐約是主要上市地，即便後來也在香港上市，交易的仍然是預託證券（DR），稱作「二次上市」。由於美元和港幣是以固定匯率自由兌換，所以二次上市後兩地價差較小，香港股價實際仍以美股為錨定點波動。

阿里巴巴這一次將香港新增為主要上市地，也就表示將不再是DR的形式。遵循的規則將與在香港IPO完全一致。雖然流程更複雜，成本更高，但兩個市場獨立定價，降低了企業和投資人風險。簡言之，阿里巴巴在港股市場將有獨立定價權。而且，從長遠來說，以阿里巴巴的市值，未來必被納入港股通，這將讓內地資金更直接地投資阿里巴巴......

像阿里巴巴這樣的優質企業選擇赴港雙重上市，將為香港市場提供新的價值錨點，進一步增強香港市場的國際地位。（視覺中國）

詳細內容請閱讀第328期《香港01》電子周報（2022年8月1日）《從二次上市到雙重上市 阿里巴巴引領中概股大趨勢》