【恩威並施】神又係美國鬼又係美國

台灣從來都是中美博弈的一隻棋子。美國需要怎樣下台灣這隻棋，隨着時間的變化而有所改變。五十年前中華人民共和國入聯合國的決定，也是以美國為首的西方陣營的安排，背景就是美蘇冷戰下，美國需要和中國聯合抗衡蘇聯。結果之一是台灣在國際政治上正式被邊緣化。另一結果則是，退出國際政治舞台的台灣集中精力發展經濟、發展各方面軟實力，造就今天在科技文化等領域的成就。



隨着冷戰結束、國際政治形勢近幾十年產生了不同形式的變化。西方政治走向民粹化、社會走向反智。科技發展帶來了更快更多的資訊，但對於提升民智與及提升社會文明水平似乎沒有很大幫助。美國文化日益走向低俗化，整體軟實力下降，而美國也是在弱勢下才高調用台灣牌。

蘇聯解體後，俄羅斯承繼其國際地位。伴隨着經濟全球化，中國努力發展國家實力，發展科技，如今已能夠自行送太空人到太空、有自己的太空站。這些變化形成了全新的世界權力分配局面。眼見一強獨大局面逐漸削弱，美國對付中國的策略很明顯，就是以台灣為一隻棋去刺激中國、去做各種各樣的小動作，製造危機拖慢中國發展。

今天台灣在國際政治形勢上似乎得到很多注視。其實，若深度看一看，台灣參與國際事務一向積極，在民間層面上面有很多交流，並不是完全隔絕於國際社會。只是台灣政治人物利用國際化製造議題蠱惑台灣民眾。台灣在NGO（非政府組織）層面進行國際交流十分有效，但台灣政客為了一個「名份」，製造了一些虛無縹緲小題大造的爭論。台灣在民間、在企業、在文化、在藝術等各個領域上都有自身的國際化網絡，但當政治上拿來炒作，反而弱化了台灣的影響力。

西方一些聲音說台灣應該參加聯合國的一些組織。其實這個問題早已解決，用中華台北的身份便可以參與。奧運會也可以參與。為什麼這會變成一個問題呢？台灣實施的憲法也是以「一個中國」為基本原則，若果要強行說自己不是「中國人」，要有另外一個身份，就變成英文所說的Powerplay（權力遊戲），即你能否有足夠的權力和能力去促成自己這個定位呢？

相信當年蔣介石也是迫於無奈才接受美國要求中華民國離開聯合國。中華人民共和國入聯的現實是那個時候美國有政治需要。現在西方處於弱勢，故此想盡各種旁門左道的方法去制衡中國，而不是正面地去檢視自身的弱點，與中國進行更良性的互動。這一方面，台灣也限入一種迷惘的境界。其實在很多時候，當台灣高調去推動某一種台獨概念的時候，西方會出來降溫。這個遊戲十分無聊。台灣政治人物應該要明白，他們身處於這個全新的政治環境，更應該低調默默耕耘，把台灣建設好。

過去三十年台灣在科技在文化領域上都有驕人的成績。台灣政府應該學習民間這種姿態，進行真實有用的建設，建立更好的華人發展生態。這才是正道。不依靠西方才能建立起真正對台灣人民有利的局面。自從特朗普下台之後，台灣民進黨從亢奮走向一種非常奇怪的模式，就是政治上也只可以見步行步。美國目前的中國政策也是見步行步，語言上常常說得很高調，實質上又會把話收回來。

政治走向務實模式，才能有效發展社會。民進黨很會選舉，原因當然是懂得鹙動群眾心理。現在台灣選舉和西方選舉一樣，利用兩岸危機創造民粹政治表演，而不是實質地在改變人民生活的狀況。但是有一個情況大家要明白，台灣群眾也是非常聰明的，你有你搞政治遊戲，我有我去發展自身的文青生活。這個情況而且確在台灣發生，台灣社會文青化娛樂化已經成為主流。

很多西方民主國家也面對類似的情況，就是選舉前演說激昂、亮麗動聽，但是實際施政的結果錯漏百出。阿富汗就是一個例子，美國總統說了多少關於阿富汗的亮麗的說話，但是到頭來，神又是美國鬼也是美國，阿富汗成為代表美國再一次失敗的象徵，而這個失敗令很多阿富汗人民受苦。大家要記住︰美國出兵從來是破壞其他國家，而不是去建設，不是去築路建橋。美國式的殖民只是用戰爭的方法去解決問題，而沒有在民生方面解決問題。

台灣下一次選舉若果又變成另外一場政治真人騷，相信最終的結果只是增加了中國的影響力。因為說到底，中國改革開放以來，透過實踐去改良的運作模式，是有成績的。台灣政黨玩統獨遊戲問題的特點是，若果失去了美國的眷顧，馬上就不能「玩下去」，而現在的主導權在美國政客身上，而不是在台灣政客身上。

陪美國玩火通常都沒有好結果。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



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