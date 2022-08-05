揚言自得｜2027年前統一台灣

她來了，她走了。政治颱風佩洛西吹散了美國對台灣的戰略模糊，讓我們看見清晰。有了清晰我們才能看清方向，無需再瞻前顧後。我們被美國的戰略模糊模糊得太久了、盼望台灣統一盼望得太久了，所以要清晰明澈、要突破，要用鋼鐵意志、 堅實的行動， 日以繼夜宣示2027年這個實現全國統一的大日子。



為何是2027年？國家經常談到「兩個一百年」，第一個是2021年建黨一百年，第三個是2049年建國一百年， 中間略去的是第二個一百年。我們以養晦韜光的心態、枕戈待旦勢態不作大事張揚的第二個一百年是2027年。有了黨，再有軍，才有國。解放軍軍旗上的一片鮮紅和一顆黃星旁邊，是「八一」這兩個字。2027年的「八一」是解放軍建軍一百年，紅軍建立一百年如果還未實現國家統一，是無法想像的現代版百年國恥， 全國全黨全軍全民都不會答應。2027這個日子要絕對清晰、堅如鋼鐵，才能以武促統，圓成14億個夢。

清晰的日期，是歷史記憶的路標、歷史前進的指標。就像1997年7月1日一樣，國家以鋼鐵意志前瞻這個清晰的日子，才會令鐵娘子戴卓爾夫人失魂落魄，跌倒於人民大會堂的階梯， 否則中英談判會被英國忽悠得拖拖拉拉，失去方向， 永遠遙遙無期。2027年是國家第二個100年，香港回歸30年，國家統一元年。

2027年如何重要？天安門廣場的重要，不在於面積的大，雖然它是全世界面積最大的廣場。天安門廣場成為國家民族魂魄之所繫，是因為廣場上的人民英雄紀念碑。紀念碑背碑文的作者是毛澤東，文字是周恩來親筆所寫。紀念碑的碑座有八塊浮雕，各有主題，刻劃了中國近代史八大事件，其中一塊是「南昌起義」。九十五年前的1927年8月1日中國共產黨在南昌發起武裝革命，共產黨響起了歷史第一槍。這一槍是歷史進程的標記，亦成為解放軍正式建軍的日子。南昌是歷史文化古城，但定義這座名城的不是王羲之在南昌滕王閣的神筆一揮，而是紅軍不怕犧牲響起的歷史一槍。當年一槍所引發的不怕犧牲和前仆後繼， 一代又一代激勵着保障我們國泰民安的軍人。

人民英雄紀念碑其餘七塊漢白玉浮雕敘述了其它什麼大事？這應該是國民教育的內容；這類題材，亦應該是投考公務員「學位級」 職位的題目範圍。公務員考基本法有何用？ 熟讀160條基本法條文，口到心不到， 是在評選公務員的形式主義。投考公務員的範圍，應該是讓有意服務香港特區的才俊懷着謙卑而激動的心情去 認識國家民族， 公務員事務局明白嗎？ 但這是題外話，不贅。

佩洛西颱風過後的清晰，讓我們認識到自己的誤判。1949年國民黨敗走台灣侷促東隅之後，台灣成為美國的不佔領的保護地；中美於1978年建交後直至1990年代，台灣是美國全球盛宴的一碟鮮肉；隨着中國崛起至2010年初，台灣是美國一張牌，用以壓制中國崛起；隨着兩國力量美消中長，2018年美國正式把中國列為頭號挑戰者，中美關係發生質變，其後美國一系列的涉台操作， 要含糊的地方便含糊不清，推動台獨卻推動得明明白白，這實非我們掛在口上的「打台灣牌」。美國公開而不宣揚的、亦是我們「諱疾忌醫」的是：推動台灣實質上而雖非名義上的獨立，並非只是美國的一張「牌」，而是美國的核心利益所在，是維繫美國霸權的支柱。美國霸權越益消退，台灣作為美國核心戰略利益的作用越加重要。台灣回歸祖國之時，無可避免是美國印太地區霸權旁落的國際標竿大事， 他的一眾地區打手包括最強悍地甘心成為美國半殖民地的日本和韓國，定必不再聞美國之雞而起美國之舞，其他嘍羅則會更加靠近中國，有實質潛力和自主意識的國家如印度，亦會更加理務實處理涉華關係。骨牌效應之下，幾乎是要去掉美國全球霸權的半壁江山。

這非中國所願。我們對國家統一的要求，是任何國家最起碼的要求；我們追求發展和追求人民更美好生活的努力，是最基本的權利。我們的最起碼要求，和美國全球軍事霸權的奢華要求產生矛盾，這份歷史的無奈，是因為美國不能接受現實。我們今後亦唯有拒絕迴避，以五年之功，讓美國逐步看清形勢、然後接受現實。

美國明明白白的推動台獨，加上日本鬼鬼祟祟的助長台獨，令台獨氣焰日趨囂張， 這必須壓止。和平統一的唯一希望，是以最強力的武力威懾、最徹底的經濟制裁、最全面的輿論解說， 最鋼鐵的目標日期，讓寶島同胞知所取捨。選項之一是和平回歸祖國，高度自治， 成為一國兩制下的台灣特別行政區，保留台灣的生活模式和制度。如不能於2027年8月1日之前和平統一，則以武力統一。 武統之下， 台灣會否保持為一個行政區亦不獲保證。 台北地區，可以歸納為浙江省一部份行政區， 由浙江省負責行政管理和依法管治；台南地區可以歸屬為福建省的行政區，不存在成立台灣特別行政區、 不像香港享有自己的選舉和立法會、不像香港享有自己的關稅地位、不像香港享有自己的貨幣、 不像香港享有自己的司法獨立；台獨分子就是逃到天涯海角都會被依法追究到底。

1927年8月1日在南昌古城開出的歷史第一槍，會在一百年後2027年8月1日的隆隆炮聲中凱旋收兵， 是舉國歡騰慶祝國家統一的28響禮砲。是28響，不是傳統的21響。國家對上一次鳴炮28響禮砲是在1949年10月1日的開國大典，下一次鳴炮28響是2027年8月1日國家統一大典。一俟航空公司和酒店開始接受2027年7-8月的赴台機票和酒店，要馬上落實。全球華人都搶着去呢！

楊志剛

香港浸會大學前協理副校長， 現任職智庫



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