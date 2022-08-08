周報獨家精選｜佩洛西風光訪台　解放軍「武統預演」登場

在全球數十萬人緊盯航迹圖屏息以待，以及解放軍蘇-35戰機飛越台灣海峽「歡迎」之下，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在8月2日晚間乘坐美軍C-40 C（軍用波音737）專機降落台北松山機場。佩洛西旋風訪台19小時，密集會見蔡英文等台灣主政高層，還刻意選在景美人權園區會見大陸異見人士，其政治意涵不言可喻。雖然事前眾人預測各種解放軍與美機在台海周邊上空針鋒相對的場面沒有出現，但現實迎面走向台灣的，卻是一場強度與烈度都超越1996年「台海危機」的「武統預演」。

北京的軍事行動究竟想向強調「不升高衝突、不挑起爭端」的蔡英文政府傳達什麼重大訊息？《香港01》記者分別採訪了兩位台灣專家。

台海危機系列報道：

佩洛西風光訪台 解放軍「武統預演」登場

北京排山倒海反制 為何重點在台不在美？

「一夜狂歡」過後困愁城 台灣能否悔不當初？

冷靜下來的思考 什么才是中國最明智選擇

讓子彈飛一會 香港劇變是一面鏡子

佩洛西打亂拜登國內外部署

「訪台不智」恍如共識 西方輿論戰場上的中美勝敗

金融市場「表面復原」暗戰醞釀 受害最深屬港股

娛樂工業「資強勞弱」只是冰山一角 社會是時候吶喊「僱傭公義」

人氣男團MIRROR演唱會螢幕墜落意外震驚全港，除了舞台工程被質疑偷工減料、人為疏忽、監管疏漏之外，事件也激發市民關注職業安全保障和自僱勞工權益等討論，進一步思考整個流行文化工業背後「資強勞弱」的結構性問題。事實上，在迷信「自由市場」的香港，由於缺乏足夠的制度保障和談判權利，勞資天秤本就嚴重向資方傾斜，所以每每有利益衝突時，政府並不能為處於天然弱勢的勞工挺起腰骨，勞方更像是資本遊戲中任人擺佈、微不足道的棋子。國家主席習近平諄諄囑咐香港特區政府必須「積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬」，而這種既不公平又不合理的資源分配和剝削關係，正是新任特首李家超必須解決的一大難題。

系列報道：

娛樂工業「資強勞弱」只是冰山一角 社會是時候吶喊「僱傭公義」

集體談判權被當成「洪水猛獸」 港式「社畜」只能任人魚肉

從「無血工傷」的「無從補償」說起 誰為工人撐起「保護傘」？

這條例 那條例 為何總是未能有效預防工傷意外？

人氣男團MIRROR演唱會螢幕墜落意外震驚全港，除了舞台工程被質疑偷工減料、人為疏忽、監管疏漏之外，事件也激發市民關注職業安全保障和自僱勞工權益等討論，進一步思考整個流行文化工業背後「資強勞弱」的結構性問題。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

敬請留意2022年8月8日出版的第329期《香港01》電子周報。