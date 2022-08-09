台海風雲｜金融市場「表面復原」暗戰醞釀　受害最深屬港股

作為美國政府第三號人物，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的軍機降落台北松山機場，上周在亞洲金融市場掀起了一場風波。幸而，投資者最憂心的中美軍事衝突、「熱戰」畫面未有發生，對亞太市場產生的沽壓，表面看來是「一閃即逝」，亞洲股匯市場逐步收復失地。然而，解放軍啟動在台周邊六個區域的軍事演習，是有史以來在台灣海峽進行的最大一次軍演，預示台海之間的「暗戰」在未來一段時間將持續。



參看過往數年，每當大國地緣政治出現變局，諸如2018年中美爆發貿易戰、今年初俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家對俄實施經貿制裁，作為國際金融中心兼亞太區資本出入最不受限制的城市，本港股市屢遭長時間沽壓。

回看今年恒指表現，年初，恒指一度在農曆新年前出現「光輝歲月」，逐步向上攀至全年高位，恒指企於25,000點以上。不過，當2月底俄羅斯正式出兵烏克蘭後，投資氣氛全面轉差，港股跌勢一觸即發，拾級而下。再者，從上周佩洛西訪台前，港股恒指的跌幅，比事件主角台灣、以及中國內地股市更為激烈，港股對外圍政局變化的「高敏體質」可見一斑。

因此，恒指雖然暫時止跌，不過從近日成交金額可見，全日主板成交不足1,000億元。參考港交所數據，7月日均證券市場成交額僅1,085億，按月計再跌28%，按年急跌逾四成，足見人丁冷清、投資者信心不足。

高盛認為，雖然佩洛西此行令兩岸關係成為焦點，不過自從俄羅斯於今年2月下旬，入侵烏克蘭後，市場憂慮俄羅斯制裁風險可能擴散至中國，過去數月，全球投資者早已關注地緣政治風險會轉至中國。地緣政治緊張局勢及不確定性升溫，將對股票產生三個負面影響......

詳細內容請閱讀第329期《香港01》電子周報（2022年8月8日）《金融市場「表面復原」暗戰醞釀 受害最深屬港股》