【恩威並施】香港和內地通關的幾點建議

特首李家超宣布了和國際通關的檢疫新安排，這是好的開始，如無意外年底11月左右便可以全面與國際通關。檢疫這個問題不單只是香港的事，也涉及到內地對香港的信心，所以按部就班去做是正確的，而且政府在落後的資訊科技支援下作出改革也需要一點時間。李家超能夠在上任短短一個月內得出用「紅黄碼」推動國際通關方案並去執行，已經是可以接受的。



那麼和內地對接應該怎樣推進？有幾個重要的環節︰與內地通關最有關係的有三類人，第一類是經常從白港往返內地工作和學習的人，第二類是從內地經常往返香港學習、營商和工作的人，第三類是往內地探親的香港人和到香港探親和旅遊的內地人。

處理通關安排時，對這三個類別需要有不同的模式和層次。通關首要滿足的當然是第一和第二類。其實在「回港易」計劃下，港人由內地回港已經免檢疫，現在的問題是回內地的時候如何可以減少檢疫的日子，甚至像香港一樣不用檢疫。這涉及一個問題︰是不是可以用「一地兩檢」的模式？即在香港拿到核酸檢測結果，回內地便不用檢疫。這種安排如果果可行，應該怎樣落實？退一步而言，如果可以減少檢疫日子，減至多少天才是合理？這一方面，醫務衞生區局長盧寵茂需要和內地溝通，至少踏上第一步，是不是可以採納香港的「3+4」模式，減少回內地時隔離檢查的日子？

另一方面，健康碼對接非常重要。是不是可以發展「電子回鄉證」，透過電子回鄉證建立「紅黃碼」制度？和內地通關先要處理技術問題，第一是「紅黃碼」需要與內地檢疫編碼程式對接，第二是檢測系統要對接，第三就是政府政策局要統籌得好。特首與醫衞局長需要形成一個有效的領導系統，並且需要內地及政制事務局支援，才能順利實施和內地通關。

在制訂程序，與內地政策對接上，內地及政制事務局有責任去處理。盧寵茂局長則有責任處理與內地專家對接的事宜。整體向中央交代、分析、遊說的工作，則應該由李家超直接負責。如果能形成有層次的部署，相信與內地通關也就能夠有層次有系統地進行。當然，香港先要解決內部的檢疫技術問題，破除技術障礙，才能夠真正有能力和內地商討一個有效的通關政策。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



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