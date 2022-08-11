最近一段時間，內地金融系統真是一波未平，一波又起。河南多家村鎮銀行暴雷引發群體性維權事件剛過沒多久，中金公司90後交易員月薪超8萬人民幣的傳聞又火遍網絡，在經濟增長面臨嚴重困境，普通民眾收入深受影響的形勢下，格外扎眼。



但在這兩起事件之外，今年以來的反腐風暴才是中國金融系統最大的事情。據《中國新聞周刊》的梳理，「年初至7月13日，至少抓獲34名金融碩鼠」，「這34名金融碩鼠，涉及銀行系統16人、監管部門12人、保險領域6人」，「落馬的多是關鍵崗位人員」。

根據中央紀委國家監委官網中央一級黨和國家機關、國企和金融單位幹部欄目披露，最近又有包括中信正業控股集團有限公司原黨委書記、董事長柳明和中國光大控股有限公司原黨委書記、行政總裁陳爽在內至少八名金融碩鼠被抓，力度之大，抓捕頻率之高，顯示內地金融反腐的風暴已來。

中國光大控股原黨委書記、行政總裁陳爽涉嫌嚴重違法，目前正接受監察調查。（鍾偉德攝）

草蛇灰線，伏脈千里。從去年10月開始，中共派出15個中央巡視組，對央行、銀保監會、證監會、中國工商銀行、中國銀行等25家金融單位展開為期兩個月的巡視。這是中共十九大以來首次金融領域中央巡視。

今年2月21日，中共針對金融系統中央巡視的情況召開了集中反饋會議，痛批「有的單位『靠金融吃金融』，重要崗位、重點領域和關鍵環節廉潔風險比較突出，違反中央八項規定精神問題反映較多，形式主義、官僚主義和奢靡享樂之風仍然突出」，要求「嚴肅查處腐敗問題」。

據Wind數據顯示，中金公司2021年人均薪酬為98.30萬元，位居業內第一。（視覺中國）

短短几個月時間，眾多金融官員、金融機構高管落馬，且涵蓋諸多領域和機構的重要崗位，這既顯示了內地金融反腐的決心，又反過來暴露出金融系統積弊已深。

北京航空航天大學公共管理學院教授任建明接受《聯合早報》採訪時說，中國金融腐敗已積累多年，腐敗現象通過選拔任用制度傳播，更形成被廣泛接受的腐敗文化，導致官員的態度和價值觀嚴重異化；隨着近兩年金融系統逐漸成為反腐敗工作重點，官方加大查處力度，該領域中的問題也更集中地暴露出來。經濟學家向松祚也表示：「壟斷易滋生腐敗。進入金融業需要牌照，業務需要許可，要接受監管，一些官員往往就利用掌握牌照發放、業務許可、業務批准或監管的權力來進行權錢交易。」

詳細內容請閱讀第329期《香港01》電子周報（2022年8月8日）《風暴來臨：被瞄準的金融碩鼠》