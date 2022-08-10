【恩威並施】沒有蓮香何來旅遊資源？

蓮香樓這種老茶樓在香港買少見少，相信十年後傳統港式茶樓應該會完全消失。港式美食本來是香港旅遊業最大的一個賣點，但是近年政府的舊區重建政策殺雞取卵，基本上把原有的老香港消滅。



市建局只懂拆樓起豪宅，並不是做市建局應該做的事情。未來油尖旺和九龍城將會是大災難，因為缺乏一個正常的保育政策，結果只會是拆樓起豪宅。如果樓價下跌，這些新建出來的豪宅又怎麼辦呢？

蓮香樓消失只是一個符號，它代表了老香港的完結，而這個完結很早已經開始了，就是因為市建局這種不負責的舊區重建模式所引致的。但是立法會議員有否關心嗎？現在市建局基本上就是不停地瘋狂拆樓起豪宅。觀塘拆到什麼都沒有，以前裕民坊那種非常豐富的香港市民風景完全被消失，取而代之的又是大型冷氣商場和巨型豪宅。為什麼不可以在新開發地區起冷氣商場，讓舊區回復原貌，保存香港特色呢？為什麼只有豪宅沒有老區，不可以是雙贏局面呢？出現這種不正常的狀況，原因在於市建局主要領導都不是舊區重建規劃的專家，缺乏美學與基本規劃知識。

重建是一個文化問題，需要文化專家和規劃專家一起去做。蓮香樓的消失代表了老香港的消失，其實老香港已經消失了，現在新一代香港年輕人有多少會去茶樓一盅兩件？疫情退卻後就算通關，又有多少自由行會回來香港呢？當老香港消失之後，香港還有什麼旅遊資源呢？舊區本來就是香港的旅遊資源，但是市建局卻在消滅香港的旅遊資源，發展局似乎控制不了市建局，市建局像是一個外判的收樓商，收樓拆樓起豪宅，變成了「豪宅發展局」。

為什麼香港會執行這種自殺式政策，把香港的旅遊資源消滅？這是一個非常奇怪的問題，可能因為建制的文化自卑感太重，總覺得舊區污糟邋遢不乾淨，所以要消滅，大型冷氣商場才是好才是先進。對香港文化沒有自信，對老香港沒有認識，只是拆拆拆，這樣拆下去，香港真的什麼都沒有了，活在一個冷氣商場的世界。冷氣商場不是問題，但只有冷氣商場而沒有舊區卻是一個城市衰落的象徵。

特區政府着實應該要求發展局好好監管市建局，若果市建局做不好，香港旅遊資源將會消失，發展局是有責任的，因為古物古蹟是它的工作範圍以內，有責任要把市區舊區保育好。像蓮香樓這樣的老茶樓應該保存，政府其實可以推出老店和市建局合作方案，找一些地方給他們，給一些優惠讓他們存活下來，保留香港茶樓文化。但是要活化的不只是硬件，軟件也要活化。

特首李家超說要以「結果為本」，這個結果是要保存香港中西文化旅遊的特色，必須要保存香港老區舊區、保存老茶樓。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）