【恩威並施】香港的低俗霸權

香港回歸之後最核心的一個變化，就是香港由一個較為多元的模式走向低俗霸權。這在傳媒、政治、文化等領域可以看得出。什麼是低俗霸權？大家都說香港有地產霸權，其實真正的霸權不是地產，而是「散貨場經濟模式」產生出來的一種低俗霸權。馬克思提出，要理解一個社會，先要理解這個社會的經濟運作模式和結構，便可知道經濟模式和結構背如何影響這個社會。



香港深層次矛盾來自於低俗，低俗在香港可以說是一個絕對的霸權。無論政府、無論權貴、無論經濟體系，整個生態都根據低俗模式做事。什麼是低俗模式？看看香港書展就是一個很好的例子，只強調人流多，其實是一個割價散貨場。又例如香港教育說的「殺校」，本身就是一種低俗的說法。其實人口減少，正正是推動小班教育、提升香港教育質素的機會。以前香港一班學生有四十多人，未能實行小班教育，現在學生人數少了，資源又多了，為什麼還需要「殺校」呢？為什麼不是趁這個機會把教育推行得更多元化呢？背後就是低俗思想。

香港的低俗思想有十大原則︰第一，捨難取易，只選擇做容易做到的事情；第二，要權無責，只強調權利，不重視責任；第三，拒絕研究，只喜歡馬上知道答案；第四，崇拜權力，總之有權就是天才就是專家，在香港，有錢的人便被當成有權；第五，缺乏視野，沒有長遠規劃，什麼事情都只看眼前，中共管治國家像圍棋一樣看待處理，香港則是「二十一點」和「番攤」模式；第六，貪求方便，做事只以最方便的方法處理；第七，情緒主導，我喜歡什麼便是什麼，任性得像刁蠻公主一樣，我認為是對就是對；第八，為我獨尊，我永遠是對而你永遠是錯；第九，崇洋媚外，盲目地認為英美西方的一切都是好的；第十，文化自卑，對中國傳統文化沒有自信，只是依賴和借助外力去鞏固自己。

這十條原則可以解釋香港為什麼會發生2019 年的風波，而若對應地看政府如何支持產業，完全看得出也是低俗模式。香港目前只會辦很多活動，Art Basel也是一個低俗高價藝術品散貨場，和深度文化交流完全無關係。Art Basel出現之後，有提升香港人的藝術水平嗎？有改變香港人對藝術的低俗看法嗎？當然沒有。

這個低俗霸權非常厲害，滲透在每一個階層。其實只要我們了解一下，基本上所有大專院校都是奉行這個模式來運作。政府施政也是根據這十大低俗原則去實行。所以為什麼與國家「對接」這樣重要，因為中國不是一個低俗霸權的國家，中國是一個Intellectual的國家，才會有今天的成就。內地民間社會可能沒有香港那麼文明，有一些地方可能比香港更粗暴，但是整個國家機器的核心之中的核心並不是低俗主導的，中央政府有着國家發展的視野。香港應該好好向中央學習，好好認識為什麼國家能夠出這樣的亮麗的成績。

簡單來說，香港興建西九文化區的錢，足足可以送太空人升空，興建太空站，甚至連火星也可以去到。但是若果你交給香港政府去進行太空計劃，它必然只是舉辦大量研討會，領導出來發表演說，之後什麼都沒有發生。特首李家超先生需要注意的重點就是要扭轉這個低俗霸權的局面，在政府裏面清除低俗思想，才能真正有效良政善治。

中央推動新的立法會模式，擴大立法會的目的，就是引進更多知識界專業界的人士進入立法會，改變立法會低俗議政的習慣。香港傳統的議政模式並不可為，立法會一眾議員也應該好好思考這個問題，在具體行動上帶領香港離開這個低俗霸權宇宙。