周報獨家精選｜美國版「晶片五年計劃」推出　中國該如何應對？

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）出訪台灣，除了挑起了中國大陸在台海及周邊連場軍演回應，台灣的晶片製造及供應更成為中美是次爭端的另一風眼。另一邊廂，美國總統拜登於上周二（8月9日）終於簽定了擾攘多時的「晶片法案」，此巨額法案致力補貼廠商在美國自家製造晶片，同時明令限制獲資助的半導體企業在中國投資，加上近日致力拉攏組成「晶片四方聯盟」（Chip 4），顯然要在晶片上「圍堵中國」。

中美晶片戰從特朗普執政時期就已經開始。相較於特朗普直接切斷供應鏈，拜登的辦法看上去貌似更「市場」和「文明」，但威脅也更大。有分析甚至認為該法案是美國版「舉國體制」的產物。既然美國可以學習中國的產業政策，中國也可以抱着「他山之石可以攻玉」的態度來借鑑美國的經驗。

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中國從美國晶片法案學什麼？

今年7月有傳中芯國際已成功製成7nm晶片並付運。（資料圖片）

港星雙城記：「移離城市」與「移居城市」

曾幾何時，「香港有自由無民主，新加坡有民主無自由」的說法是大家津津樂道的雙城比較，甚至是香港自以為與新加坡「不相上下」的理由。2019年反修例風波後，「移民潮」持續拍打着維港兩岸，根據特區政府統計，過去三年香港淨遷移人口超過13.41萬人。留下來的人見面時少不免閑聊幾句：打算移民？去哪個國家？什麼時候去？人們迫不急待地掀起下一個浪頭，而新加坡竟然和英國、澳洲、加拿大等「自由國度」一樣，成為港人熱門移民地點。是香港人不在乎「無自由」了嗎？是新加坡變得「有自由」了嗎？還是香港人有了不一樣的美好生活的追求？

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「地少人多」也可走出不同命運——香港人人難安居 星洲個個住大屋

迷信市場力量VS政府動態治理 港星產業發展是「蚊髀同牛髀」

港星青年信任政府程度三比九 如何才能凝聚民心、重建希望？

有人形容活在香港，活像奴隸，難怪這幾年來，持續有人選擇「離家出走」。（廖雁雄攝）

敬請留意2022年8月15日出版的第330期《香港01》電子周報。