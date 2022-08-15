樓市減辣時機未到 留人才應另闢蹊徑
經歷近二十年的大漲小回，本地樓市似乎到了轉折點，樓價指數從去年第三、四季的高位回落，而回落之餘，長遠不利樓市的因素陸續浮現。戰事、疫情令本地和世界經濟復甦乏力，外地量化寬鬆縮減導致利率趨升，本地人口有見頂跡象，近期的移民潮增加了減價賣樓的個案。在此背景下，社會響起放寬樓市管控措施的聲音可以理解。在這時為樓市鬆綁相信有利樓市，但有益於社會嗎？
上周二（8月9日），行政會議召集人葉劉淑儀提及政府可以考慮豁免內地人在港置業「雙倍印花稅」，其後急急澄清只是新民黨意見，政府亦強調沒有相關討論。不過，消息足以令地產股和物業代理行股價上升再回落，反映市場對房地政策極為敏感。即使官員隨後再無多言，社會亦掀起了對三項辣稅的檢討，重點也不只限內地來港人才，而是總體的樓市政策。
葉劉淑儀建議政府考慮豁免的「雙倍印花稅」，實際是針對非永久性居民的15%買家印花稅（BSD）和15%從價印花稅（AVD），兩者合計為樓價三成。按消費券新增「有條件或資格成為香港永久居民的人士」派發對象估算，這群人口粗略有30萬人。另外，BSD亦針對永久性居民的非首置客。
至於第三項辣稅是額外印花稅（SSD），稅務局要求三年內把住宅轉手的業主繳付額外稅項。政府在2010年推出SSD，之後再引入其餘兩稅。
回顧政府設辣稅的初衷，首先是防止樓市進一步升溫。當下升溫的動力雖說不足，但在恢復免檢疫通關之後，會否重新吸引非永久性居民和境外買家入市，支持本地樓價？觀乎葉劉淑儀一句撤辣提議就刺激地產股和物業代理行股價上升，市場普遍預期這個後果出現。
其實，現時樓價指數較高峰期回落，但過程穩定，令市民醒覺樓市不是只有升市，政府應樂見其成。相反，若然政府在樓價輕度回調便鬆綁，如同宣示隨時托市阻止樓價下跌，親身助長樓市升溫，令市民更難按其負擔能力置業。
第二是確保樓市健康平穩發展，以促進本港整體可持續發展。我們不願看到樓市升溫，但也不願樓市大跌，更不願看到大跌後業主陷入負資產斷供的悲劇。留意到地產代理集團創辦人施永青認為在交投低迷下撤銷BSD也不會刺激人蜂擁入市，還可避免樓市崩盤。但是，樓市和金融市場以至日常經濟息息相關，若樓市措施鬆綁後果真下滑，新近上車業主的經濟風險就會大增，萬一碰上失業和利率持續飊升等因素而無力償還按揭，業主周轉困難，消費能力大減，銀行會追討貸款，追討不果就成壞帳，其連鎖反應不容忽視。
第三是優先照顧永久性居民的置業需要，尤其在房屋供應偏緊的前提下。政府矢言增加土地房屋供應，不會因為短期波動而動搖。政府去年底估算未來十年的私人單位供應目標為12.9萬個，當中大部分為滿足永久性居民需要。也許不少人預期經濟和人口下降而拖低住宅需求，但隨着私人舊樓拆卸重建會愈趨普遍，居民需要換樓或中轉，補充了住宅需求。當永久性居民的需求仍然殷切，實難一刀切放寬非永久居民置業門檻。
居住條件和質素是人才挑選落腳地的重要因素，葉劉淑儀關心港漂的置業需要，挽留在港人才也是順理成章。問題是她承認此舉有助推高「目前樓市比較疲弱」的樓價，混淆了挽留人才和托市兩項目的。若然政府認同人才及早置業能鼓勵他們長居，其實政府可以直接推出人才政策，例如推出先付後退印花稅安排，在人才取得永久居民身份後退回以往較永久居民多付的稅款，或者適度提供租金補貼。當然，相關政策應同時惠及所有境外人才，不只是港漂，同時限於個人買家，如此處理較直接寬免稅項對樓市的影響小。
詳細內容請閱讀第330期《香港01》電子周報（2022年8月15日）《樓市縱現轉角 辣稅勿急鬆綁》