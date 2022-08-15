【恩威並施】所有大型體育場館都需要舞台工程

就MIRROR演唱會事故回應傳媒查詢時，康文署表示，「紅館是多用途場地，供舉辦體育活動或演唱會，按不同需要設計場地，並不設有舞台，所以並無安排駐場舞台監督負責舞台設施管理。」這番話真的具有「本來無一物，何處惹塵埃」的禪宗智慧。政府官員說出這樣的話，反映他們對大型體育場館的無知，也反映他們對舞台工程的無視。



舞台工程是一門專業，不是工程師熟悉的專業，而是根據工程基礎發展出來的另一個專業。這個專業在英國、美國和日本都有專業協會，政府也有專門的條例去規管發展。

「紅館不設舞台」成立嗎？說這句話的人應該先去看看紅館每年舉辦多少演唱會。全世界所有大型場館均會舉辦大型演唱會，所有大型體育活動也都需要運用舞台工程，難道一項體育運動可以在沒有舞台燈光下進行嗎？沒有音響也可以進行嗎？如果政府人員運用邏輯常理，不應該說出這種不負責任的話。這也反映了他們對舞台工程的無知。

8月1日，由康文署統籌，負責調查紅磡香港體育館嚴重事故原因、提出建議和跟進的工作小組在紅館進行實地調查。（政府新聞處）

舞台工程是一門有着近百年歷史的專業，大家到亞馬遜（Amazon）查一查，便會發現有很多和燈光工程、音響工程、影音工程有關係的專門學術書藉，而且也有專門的課程，只不過香港政府不重視，在大專院校裏面沒有真正發展為行業服務的專業課程。

香港工程師學會裏面根本沒有具備舞台工程背景的專業工程師，他們的專長是起橋起建築物，和舞台工程是不一樣的。什麼是舞台工程？請看看我這兩條Youtube連結： 《胡恩威主講｜Mirror意外事件 公眾了解舞台製作專業》、《Mirror 意外事件｜分析主辦單位與製作公司 政府場地指引流程》，它們可以給大家一個基本的概念。

這次事故發生後，警方調查，政府成立的小組也調查。其實正確的做法是調查小組應該由對舞台工程有經驗的專家組成，由專業的角度去看問題。至於警方，則從是否有人為錯失的刑事方向去調查，兩者定位應該不一樣。但是現在政府成立這個小組，由外行人調查內行的事，每次走出來只說一些外行人的話，這種做法非常不負責任。

舞台工程是一門有着近百年歷史的專業。圖為MIRROR演唱會。（中新社）

若果根據這些官員的邏輯，那麼他們可以說最後的責任是舞台，意外發生在舞台，若果香港沒有舞台，香港便沒有舞台意外發生。希望不會弄出這種笑話。但事實上，霓虹光管就是一個例子，就算沒有發生意外，政府也會立例把它消滅，這才是香港政府令人擔心的地方。

無論由誰當特首，若果這個官僚機器不改，這種外行領導內行的官僚陋習不變，立法會又不好好去監督，市民是否能夠感受到良政善治？真的是一個疑問。所以，萬眾期待的10月《施政報告》，希望特首能夠針對外行領導內行的官僚問題，提出一些實質的改革提議。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）