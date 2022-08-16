塔利班奪權一年過後，阿富汗陷入比一年前更嚴重的人道危機。根據聯合國世界糧食計劃署（WFP）本年7月的數字，阿富汗一半人口處於嚴重食物短缺之中。人們變賣家當、婦女在街上乞求食物的情況屢見不鮮，更有媒體報道記錄了有人忍痛出賣兒女、一些家庭有孩童餓死的慘事。

與此同時，雖然各地再無原政府軍與塔利班交戰，暴力事件大幅減少，治安變好使不少鄉野地區人民生活得到了改善，但恐怖襲擊卻未曾停止。



就在塔利班奪權滿一周年之前的8月11日，一位塔利班的宗教領袖哈卡尼（Sheikh Rahimullah Haqqani）就在喀布爾由當地伊斯蘭國（IS）組織發動的炸彈襲擊之中喪生。

8月8日什葉派阿舒拉節（Ashura，伊斯蘭曆第一個月的第十天）來臨之際，一連串的恐怖襲擊就已在過去數日殺死了超過100位什葉派穆斯林，屬於遜尼派的塔利班更乘勢取消了阿舒拉節的慶祝。除了IS組織的恐襲外，出自阿富汗南部、以普什圖族為主的塔利班，也要應付其與北部各族勢力久而有之的緊張關係。

除了國內安全局勢的問題外，阿富汗逐漸變為極端組織的溫床，並開始威脅到周邊國家的安全。一直暗助塔利班重奪政權的巴基斯坦，如今已成為一大受害者。

巴方一直認為同樣效忠塔利班最高領袖阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）的巴基斯坦塔利班（TTP）與印度暗通款曲，以在巴實施伊斯蘭法為念進行恐怖活動。然而，塔利班奪得阿富汗控制權之後，TTP勢力卻有了阿富汗這個大後方而壯大了聲勢，繼續在巴基斯坦發動攻擊。在塔利班逐步攻下阿富汗全境的2021年，TTP在巴基斯坦的恐襲次數就比前一年上升了84%。有與阿富汗接壤邊境地區的反恐人員就稱TPP因塔利班掌權而重生，加大了對巴基斯坦執法人員的攻擊。

在阿富汗以北的中亞國家一方，烏茲別克的邊境地區近月就多次遭到飛彈攻擊。雖然當地的ISIS對此承認責任，但一些觀察者則認為這是塔利班與IS「一致對外」的其中一個事例。而在中國關注的「東突厥斯坦伊斯蘭運動」問題上，聯合國本年5月的報告就指塔利班的確有將維吾爾伊蘭斯運動的人員移離中阿邊境的省份，以免對中國構成安全威脅。然而，塔利班卻未有將東伊運成員如中方所願般遣送中國。同時，持續在阿富汗橫行的ISIS組織也表明希望能對中國現代城市發動攻擊，為維吾爾穆斯林「報復」......

在人道危機、國內治安未穩、恐怖組織橫行之際，塔利班依然是以宗教追求和意識形態目標為要務。一年以來的相對和平，並沒有讓人看到阿富汗的黎明。在國際社會的善忘之中，阿富汗更似乎變成了一個等待着再次震動全球的計時炸彈。

詳細內容請閱讀第330期《香港01》電子周報（2022年8月15日）《塔利班掌權一周年 阿富汗依然前路茫茫》