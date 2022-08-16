【恩威並施】香港環評的結果是保護豪宅 ?

香港政府環評報告原本的目標是令香港更環保，但是環評報告官僚形式主義化的結果是令香港的生活空間更不環保，更加依賴冷氣。用離地的科學指標去評估，但是落地的環保生活沒有落實。



粉嶺高爾夫球場應否興建房屋是一個偽命題，正確的命題是「香港如何利用鄉郊土地建造更多可持續發展的房屋」。香港政府不是有Sustainable City（永續性都市）這個說法嗎？為什麼高球場和房屋不可以共存呢？而高球場有多少人使用？怎樣使用？政府收入有多少？公眾都看在眼裏。

拿一個環境評估報告玩這個政治權力遊戲，到頭來又證明了什麼呢？這是一個香港人自相殘殺的佈局，沒有人贏。就算保留高球場，香港富豪卻獲得了一個污名，就是為了讓幾千位富豪會員可以打高球，犧牲了公屋輪候冊的二十萬戶香港人人。事情就是這樣簡單。這種政治遊戲，新政府怎樣玩大家仍未知道，但大家都知道這份環評報告十分政治。

鄉郊一定是什麼都不可以發展麼？什麼都不可以發展令土地更加珍貴，土地更加珍貴，豪宅便可以興建了，這便是香港環評報告的結果。報告有什麼用？香港仔有一堆面向大海的豪宅，環評報告可以令這些建築物興建出來，但這些建築物環保嗎？完全是密封冷氣式豪宅，做了環評報告又怎麼樣？

環評報告只是香港官僚形式主義代表中的代表，一點也不環保。香港現在所有新興建的項目，完全不符合環保標準，依賴大量冷氣、興建大型冷氣商場。這種環評報告做了又有什麼用呢？

香港人這種自殘的局面，反映了香港建制缺乏智慧、缺乏常理的價值觀。就像那一句話︰「香港窮得只有很多錢，一點智慧也沒有。」香港政府需要做的是改革目前內鬥式的零和規劃制度，建立一個香港人人一起贏的規劃制度。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）