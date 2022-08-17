岸田文雄改組內閣　右翼勢力不減反增

日本參議院選舉塵埃落定後，日本首相岸田文雄主導改組了內閣和自民黨高層人事。根據上周二（8月9日）晚公布的內閣成員名單和上周三（10日）上午公布的自民黨高層人事名單，此次人事改組，有兩大特點。



其一，防衛大臣岸信夫被替換後，岸田內閣裏的右翼勢力並沒有減弱，反而有所增強。

岸田文雄（前排中）改組內閣，新閣員8月10日晚間合影。（美聯社）

岸信夫並沒有被岸田文雄拋棄，而是換了個職位，由防衛相轉任安全擔當方向的首相助理，今後仍將在防衛費增長的討論及年底制定《國家安保戰略》等文件中發揮重要作用。

新任防衛大臣濱田靖一，早年曾經留美，早在1998年曾出任小淵內閣的防衛副大臣。2008年出任在麻生內閣防衛大臣，屬於無派別人士。有人認為他作為資深防衛專家會在對華問題上秉持建制派的温和謹慎。也有聲音認為他和自民黨內大佬石破茂等一起訪問台灣，在右傾成為政治風潮的情況下，幾乎人人都希望以反華攫取政治資本，濱田靖一的對華態度不可能一如既往温和。

新的經濟安保大臣高市早苗和岸信夫一樣屬於極右翼政客，曾多次參拜靖國神社。此前擔任自民黨政調會長期間推動了在國會通過譴責中國人權問題的決議案，主張日本與台灣建立安全保障合作機制，公開聲稱若台海發生衝突日本必參與。高市從自民黨政調會長的職位進入內閣，等於從幕後走上前台，說明岸田希望進一步發揮其反華右翼的作用。「經濟安全保障大臣」是岸田文雄2021年10月首次組閣時新設的一個職位，目的是重視經濟安全，可以想象高市早苗上任後，日本經濟上對華的防範和對抗事件只多不會少。

岸田文雄無法在內政人事變革上體現個人意志，和岸田所在的岸田派是自民黨內的小派別有關。（美聯社）

其二，此次人事改組與其說是岸田文雄試圖主導日本政壇的產物，不如說是岸田文雄在各方勢力的擠壓下，力求政局穩定的產物......

詳細內容請閱讀第330期《香港01》電子周報（2022年8月15日）《右翼防衛大臣岸信夫被替換 岸田政府未改對華態度》