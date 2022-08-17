【恩威並施】太多計劃沒有規劃

香港政府回歸後施政特色是推動數以千計「計劃」，大型的如明日大嶼、新界東北發展等等。每個政府部門都有五花八門的計劃，最近又推出「打擊衞生黑點計劃」。計劃是一次性的，但香港現在最需要的是規劃。



卓永興副司長領軍的打擊衞生黑點計劃是一個非常好的開始，但是我們會問︰市容衞生問題不是食環署負責嗎？食環署員工不足夠嗎？食環署是政府第二大的部門，有這麼龐大的一個部門，為什麼仍然會有這麼多衞生黑點呢？為什麼政府每年花十八億去處理小販，卻沒有處理好衞生黑點問題呢？

香港政府部門的計劃多到什麼程度？上網看看就知道，諸如粵港科技合作資助計劃、中小企業信貸保證計劃、科技企業家夥伴合作計劃、鼓勵及早使用5G技術資助計劃、再工業化及科技培訓計劃，不勝枚舉。計劃眾多，但香港發展產業，不可能又只是推出一大堆資助計劃便算，需要的是規劃。如何進行規劃，才是核心。

什麼是規劃？這就要學習內地。國家有「十四五規劃」，目標明確。又例如，要上太空，設立太空站，也是要有規劃和有步驟進行的，而且推行得成功與不成功，都會有一個檢討的機制。

卓永興副司長負責完成這個打擊衞生黑點的計劃之後，如何規劃令香港可以長久地不會再出現衞生黑點，才是最重要的，否則只是「洗太平地」。卓副司長要小心避免「平行宇宙」，即當他出巡的時候衞生黑點就消失了，他回到政府總部時，那些衛生黑點又出現。他必須讓市民感受到問題真正得以解決。

規劃有幾個層次。現在香港的衞生黑點問題，第一是沒有健全的地區行政體系，假若地區有區長，對整個區的衞生交通民生等問題問責，他便會積極地去履行職責。現在民政事務總署十八區每一區都有一位負責人，但是這個負責人有足夠的權力去統領地區的康文署部門和運輸署部門嗎？當然不能夠。因為康文署是一個獨立王國，運輸署又是另一個獨立王國，警務處又是另一個系統，所以才需要副司長出馬。

屋宇署更加離奇，常常小事化大，應做的不去做。招牌問題是屋宇署一手製造出來的，因為若他們推動招牌條例合法化，讓一直以來相安無事的專業人士實行招牌發牌制度，就不會出現棄置招牌的問題。

最後一個問題就是舊區重建問題。現在市建局基本上不是重建，只是在拆樓，沒有在處理舊區衞生問題。政府賦予權力給市建局去處理舊區問題，市建局雖然有一些屋宇維修的資助，但並沒有做到社區重組和組織問題。

所以，完成打擊衞生黑點計劃後，卓副司長必然需要推出一套地區行政方案。如果麥美娟局長是負責地區行政，明年她便應該推出一套能夠有步驟實施的地區行政規劃體系，在這個體系裏，地區衞生必然是重點。假如有十八區區長，每日巡區，比較起卓副司長每日只可巡一區的次數遠多得多。那麼，如何設立十八區區長？最簡單的邏輯是透過政治任命，又或者由當區的立法會議員兼任區長，真正處理地區事務。

現在看新聞，棄置單車和電單車又變成了一個問題。運輸署出來說是法例問題，但那不只是法例問題那麼簡單，而是與運輸署做事的方式有關。為什麼一個二十年前就應該處理的問題，到了今天因為卓副司長出動才去處理？

我們常常誇大了香港公務員的能力，香港公務員當然不會是最差，但是香港公務員的薪水這麼高，出來的效果是否有「價值」？我們可以說大部分公務員是好的，但是我們也可以說公務員本身有很多問題。立法會提出公務員改革這個問題，公務員事務局局長楊何蓓茵是不是應該拿出一些實質的改革措施，而不只是針對2019年發生的問題？2019年發生的是病徵，妳要醫治這個病就要有真正的藥方，而不是說我肚痛，塗一點白花油就可以解決肚痛這個問題。

政府公務員體制不是頭暈身㷫，用白花油能夠解決的問題，而是一個系統性的問題，那就涉及「規劃」這兩個字。如何規劃未來的公務員發展？如何按部就班？政府需要用捉圍棋的方法，有系統地處理香港問題，不只是辦一次活動，找傳媒來做新聞便算了。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）