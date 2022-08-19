香港經濟未見向好　政府需重振投資信心

近年香港經濟可謂禍不單行，一波又一波的挑戰接踵而至。2018年美國特朗普政府發動貿易戰，開啟中美全面角力，香港也因此受到牽連。而當貿易戰的影響略為緩和，香港又發生了2019年的社會動亂，它一方面令投資者對本地的政治及經濟穩定失去信心，另一方面也導致美國對港實施制裁，令營商環境更為困難。到了2020年，新冠疫情突然爆發，抗疫措施令經濟陷入低谷，而全球供應鏈受到打擊，對香港也有很大影響。今年以來，西方先進國家為對抗高通脹而緊縮貨幣政策，再加上俄烏戰爭的爆發，全球經濟再度陷入不景氣當中，加上內地今年初疫情反彈，香港經濟也難獨善其身。



穩定可預期的社會對於經濟發展和投資非常重要。在中美角力愈發白熱化的情況下，兩大國進一步對抗的可能性也愈大，就好像今月初美國眾議院議長佩洛西訪台觸發台海危機便是一例。在此大背景下，香港作為中國的一部分，被捲入角力的機會也在增大。在美國認為合乎其利益的時候，美方隨時可能對香港施加包括經濟、金融、技術等各種制裁，就例如近年一直有人討論會否因此而破壞聯繫匯率制度，對香港經濟造成衝擊。

財政司司長陳茂波近日落區，稱市道明顯好轉對經濟前景樂觀。（陳茂波網誌）

雖然現時還未有到最差情況，但不穩定性是投資最大的風險。資金忌憚美國可能的制裁，為了規避風險，自然會減少對香港的投資。而且，從中美兩國的國力而言，兩國角力未來還要持續好一段時間，換言之，香港將長期陷於這種投資困境當中。

香港的銀行體系結餘反映了香港的投資環境的確不容樂觀。在2020年3月美國為應對新冠疫情實施史無前例的量寬前，香港的銀行體系結餘為約500多億港元，後來資金在低息加供應過多的情況下從美國流出至其他地區，香港的銀行體系亦因此而爬升到2021年高峰——4,600多億港元。

這情況跟過往周期性資金操作相似，但不同的是，過去香港投資信心充沛的時候，流入香港的資金並不只是「停泊」，有一部分會對香港投資。過往這些投資推高了本地的樓價、物價、工資等。但2021年雖有大量資金流入，卻沒有明顯推高香港的投資，該年的國際投資頭寸淨值與往年持平，樓市和股市等資本市場也沒有明顯受惠。今年以來美國快速加息，資金亦快速流出，反映資金似乎未有準備長期投資於香港。

在中美角力風險情況下，單靠香港無法保證將來不被美國針對，而這也正是香港重振投資信心的最大困難之處。資本的性質畢竟是逐利的，風險高於潛在回報便很難吸引資本投資。要扭轉這個局面，只可能由政府本身發起投資拉動需求，再期望產生漣漪效應推動經濟發展。

政府的參與程度有淺有深。比較簡單的做法是增加政府的工作崗位，這樣可以確保更多人的就業，增加他們的消費信心，其效果要比派發消費券來得持久。但除非政府設立更多公營企業，否則擴員能力始終有限，這種方法很可能只屬於小修小補的程度。要作更全面的改革，政府可以主動投資、補貼一些具長遠價值的產業，例如在產業鏈上具重要地位，或是較高增值的技術製造業，例如航空維修業、人工智能、醫藥業等......

詳細內容請閱讀第330期《香港01》電子周報（2022年8月15日）《中國貿易順差破萬億是喜是憂？》