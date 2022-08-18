【恩威並施】鐵閘事故比MIRROR意外更嚴重 ！

鐵閘倒塌壓死女保安，沒有政府官員出來說一句話，特首也沒有說一句話。人命是同樣珍貴的，MIRROR演唱會發生嚴重意外，有舞蹈員受重傷，鐵閘意外卻是一個真正的致命事故。鐵閘更是遍佈全港不同地區，為什麼政府不成立一個小組，檢查目前所有鐵閘是否有安全問題？



其實這並不是第一次發生鐵閘壓死人事件，幾年前也發生過。發生這些意外的原因是什麼？是屋宇署的問題？建築署的監工問題？承建商的安裝問題？這些問題為什麼沒有研究？

MIRROR事故後政府馬上弄一場大龍鳳，這次真正出現致命意外，特首與政府官員反而沒有出來說一句話，簡單來說就是雙重標準。難道不是嗎？這個致命事件比MIRROR事件更嚴重，因為這是直接和工程施工有關，而且意外並不是第一次發生，而且鐵閘是真真正正在我們身處這個城市的不同地方出現，但政府竟然沒有成立一個小組去檢查鐵閘。

鐵閘意外成因需要研究，立法會需要跟進，但對於香港政府來說，是不是一位保安員的性命並不重要？一場偶像演唱會製造意外直播，產生群眾心理創傷，所以政府要高調處理，讓市民感到意外正在處理，紓緩了一些心理壓力。這個情況大家都可理解，但如今真真正正發生了一個奪命意外，政府應該嚴肅面對和處理。

香港表面上好像很包容，但實質上有很多潛台詞，低下階層永遠是不重要的。所以社會才容許劏房這種模式出現。如果真的關心低下階層，根本不會讓他們住在這麼惡劣的環境。為什麼要好好照顧低下層？因為低下層為社會提供了很多厭惡性服務，待他們好一些也是應該和正常的，到頭來也是被服務的人得益。可惜這個邏輯，香港這個低俗社會是從來不會明白的。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）