周報獨家精選｜解構香港公共理財迷思　我們離主權基金有多遠？

當今世上，「主權財富基金」大行其道，既開拓公共財政來源，又促進當地產業發展——新加坡淡馬錫、挪威全球養老金、阿拉斯加永久資金皆是成功例子。過去30年內，就有63個主權財富基金如雨後春筍般湧現。但在全球各地加強善用財政盈餘之際，坐擁4,417億元美金外匯儲備但又深陷眾多社會問題的香港，卻仍然在爭拗「外匯基金是否主權基金」這個再基本不過的問題，足見香港公共理財之落後。

所謂主權基金，泛指由國家或經濟體所成立的跨境投資基金，由於是以公帑進行投資的基金，其投資收益亦將用於公共事務支出，普遍被視為一種更長遠、更深刻的「還富於民」手段。香港財政儲備當中涵蓋外匯基金、土地基金、未來基金、基本工程儲備金、香港增長組合等等「基金」，但當局一直否認香港擁有「主權基金」，原因有二：其一是作為「特區」的香港不能使用「主權」一詞，否則就是「政治不正確」；其二是每個基金必須嚴格遵守「財政鐵律」，不能輕易挪用。

然而，從實質意義上看，「主權基金」中的「主權」是指政府擁有財政主權而非政治主權，如果向來財政獨立的特區政府囿於一個名稱而放棄更加理想的公共理財追求，那無疑是一葉障目。再者，經濟發展一日千里，所謂「財政鐵律」就不能被革新嗎？當各地政府都在主動探索公共理財的無限可能，香港難道就不應該建立一個真正能夠取之於民、用之於民的「類主權基金」嗎？我們嘗試從外匯基金、未來基金以及香港增長組合的故事當中，尋找香港公共理財擺脫被動防守的答案。

系列報道：

外匯基金到未來基金到香港增長組合 我們離「主權基金」有多遠？

外匯基金——沿用港英求穩作派的守財金庫

未來基金——無法開拓未來的「官僚產物」

香港增長組合——徒有虛名的「港版淡馬錫」

擺脫被動防守 發起主動進攻 公共理財如何「面向未來」？

立法會議員洪雯希望「港創投」能為年輕人開拓空間。（陳葦慈攝）

陳文鴻指，政府「存錢」只是解決勞動力短缺的後果，而非從根本上解決人口結構日益缺乏競爭力的成因。（蘇煒然攝）

香港中文大學經濟系教授廖柏偉認同，政府應重新檢視長遠財政計劃及未來基金成效。（受訪者提供）

在沒有明確投資範圍的情況下，鄒崇銘懷疑香港增長組合能在多大程度上能推動「在地創科產業化」。（葉家豪攝）

香港科技大學計算機工程系學生、積高實業集團有限公司創始人曹銘心指出，有經驗的投資人對創業團隊而言十分重要。（蘇煒然攝）

敬請留意2022年8月22日出版的第331期《香港01》電子周報。