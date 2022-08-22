【恩威並施】書法中藥DSE課程

香港中學文憑試裏面的科目設計並沒有包含一些具體和中國傳統文化相關的科目，諸如書法、篆刻，以至具實用性的如茶道、中藥都欠奉。其實要推動中國文化發展，必須要植入DSE學科裏面，例如中文課程應該加強文化部分。代替通識科的公民與社會發展科也應該增加中國文化部分，加強年輕人對中國文化的認識。但是，認識中國文化應該由小學開始，所以目前的常識課程如何引進介紹中國文化，更是重中之重。



若要建立一個好的文化基礎，要由小學開始，中文科應該設立書法課，每一間學校都應該設駐校書法家。這可以先由一些試驗計劃開始。舉個例子，邀請全港各間小學有興趣參與的學生報名，之後透過香港書法學會或者是中國書法學會等專家團體，組織他們的會員到學校參與教學。

又或者是讓香港的著名書法家，例如大學幾個校外課程也有很多非常好的書法導師，由他們設計書法課程。也可以有書法開放日，讓香港人了解書法發展。每年還應該辦書法節。日本辦書法節和書道節辦得很成功，可以參考。日本也有全國性的書法比賽，雖然香港也有聯校比賽，但都被邊緣化.

DSE課程應該開拓一個以中華文化為定位的系列，讓學校引進，建立具體的考試模式。並應該建立一些指標，最實在的是把從前的通識教育演變出來的主題︰包括「一國兩制下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」，用作中華文化、國民教育的具體用途。並應該設立一些特色科目，例如中醫藥科目，它比較容易引進，因為需要的教育配備不多，由教《黃帝內經》的基本開始學起。如果更有創意的話，為什麼DSE課程不可以設立以《易經》為本的學科呢？

香港的問題是把西方變成了「唯西獨尊」，中國文化完全缺乏，中西文化並不對等。所以要促進改善，要提升香港人的國民意識，首先必須由文化開始，由小學開始做。小學設立書法科是必需的，DSE課程更應該考慮設立以書法為本的書法課程，並銜接到相關的藝術院校，例如中文大學的藝術系等等，讓學生在進入大學之前已經打好基礎，在學校裏面進一步提升其中華文化的學術能力。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）