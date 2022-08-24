【中國經濟】關鍵月數據不樂觀　下半年難言強勁復蘇

今年初，中國政府設定2022年經濟增長目標為5.5％，後來上海封城兩個月直接對長三角造成衝擊，進而影響全國產業鏈，上半年國內生產總值（GDP）僅錄得增長2.5％。上周公布的7月經濟數據亦強差人意，可以說接近全面放緩——六大口徑數據只有出口按年增速略有上升，工業、服務業、消費、投資、地產銷售按年增速均低於前值。



工業增加值增速回落的原因主要是企業投資意願不足。經濟景氣程度再次跌至榮枯線以下。7月官方製造業採購經理指數（PMI）為49.0，較6月回落1.2個百分點。大型企業製造業PMI為49.8，較6月回落0.4個百分點；中型企業製造業PMI為48.5，較6月回落2.8個百分點；小型企業製造業PMI為47.9，較6月回落0.7個百分點。

華為創辦人任正非指，對於全球經濟而言，未來十年應該是一個非常痛苦的歷史時期，全球經濟會持續衰退。（視覺中國）

社會消費品零售總額增速回落，一是因為前期消費刺激政策效果邊際減弱，比如6月實施汽車購置稅減半及商家促銷，雖然在當時起到一定效果，但也提前透支了部分市場需求；二是因為房地產銷售低迷拖累地產後周期消費，家具、建築裝潢材料零售額按年均下降；三是疫情反彈抑制了旅遊消費的恢復。

上述兩個指標增速回落均有疫情因素的影響。近段時間，從官方表述來看，對疫情防控的要求更加強調從嚴清零，有些地方層層加碼，這對經濟發展也產生了不容忽視的影響。

至於固定資產投資方面，單月按年放緩1.8個點至3.8%，低於前值的5.6%，按月只有0.16%。這是一個非常弱的信號。其中製造業投資當月按年增長7.5%，低於前值的9.9%；地產投資按年增長率為-12.3%，低於前值的-9.4%；大口徑基建按年增長11.5%，略低於前值的12%。高技術產業依然維持着高增速，1至7月高技術製造業投資按年增長22.9%，高技術服務業投資按年增長14.3%。但這部分在權重上不足以對沖存量經濟放緩的影響。

而且，1至7月份，全國城鎮新增就業783萬人；全國城鎮調查失業率為5.4%，比上月下降0.1個百分點。其中，16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別為19.9%、4.3%，創下有記錄以來新高。

此外，7月全國居民消費價格（CPI）按年上漲2.7%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。在食品煙酒價格中，糧食價格上漲3.4%，鮮菜價格上漲12.9%，鮮果價格上漲16.9%，豬肉價格上漲20.2%。CPI開始提升會掣肘經濟增長。

7月經濟數據普遍低於預期，主要因素在於地產下行超預期，並外溢拖累其他數據。（中新社）

地產下行多維度拖累

必須注意的是，7月經濟數據普遍低於預期，主要因素在於地產下行超預期，並外溢拖累其他數據。

中金公司報告指出，從需求方面看，購房情緒仍受擾，商品房銷售面積和金額按年均放緩；從供給端看，新開工按年接近攔腰砍半，竣工按年降幅略有收窄；從資金端看，開發資金來源按年進一步收縮至-25.8%，貸款、外資、定金預收款、按揭、自籌全線回落。據不完全統計，近幾個月各地出台因城施策穩地產政策超過300條，但從效果上來說，保交樓和穩需求難一蹴而就。

地產下行也拖累了工業和消費。雖然面對去年同期低基數，但是7月工業增加值按年增速仍有所放緩。製造業中僅有汽車、飲料增速改善，其他製造業行業增速均較6月下滑，鋼鐵、有色金屬等原材料製造業降較大。中金公司認為，這或顯示地產的拖累作用大於疫情。

此外，經濟放緩還有多重因素的疊加：一是區域疫情的反彈；二是年內專項債已集中發行完畢，其對融資需求的引導作用明顯下降；三是罕見的高温天氣，以及陸續出現部分地區限電，影響居民活動及生產；四是大宗商品價格調整帶來的上游去庫存加速。這些影響因素恐怕都不是短期的，加之受打擊的經濟信心未恢復，「預期轉弱」的情況沒有得到緩解，這就決定了中國此波經濟復蘇將是緩慢的、一波三折。從數據上看，按月會有所改善，但下半年不太可能出現強勁復蘇。

詳細內容請閱讀第331期《香港01》電子周報（2022年8月22日）《關鍵月份經濟數據不樂觀 下半年難言強勁復蘇》