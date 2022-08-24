【恩威並施】明Teen更老土

政務司司長陳國基宣布的「共創明Teen計劃」真的很老土。玩食字，用「Teen」代替「天」已經很老土，而且是「蘋果風格」，這種食字風是由《蘋果日報》帶起，現在政府被《蘋果日報》上身，玩食字本身是不合體統。

政府作為一個地方的管治樞紐，要得體和具體。玩食字自降身價，真的是很老土，而整個計劃也是典型香港青年協會式的活動計劃。拿港幣一萬元出來，找一些貧困家庭，上演一些「真人騷」模式的所謂脫貧計劃，真的能夠脫貧嗎？大家有目共睹。

當然正面一點，做好過不做，有好過沒有。在香港，「有好過沒有」這五個字真的是很適合。大數據政策如果無就一定無，大數據政策有當然好過沒有，那麼到底是有還是沒有？就變成了一個很香港式的「人生有幾多個十年」的思維。

「共創明Teen計劃」找來一些名人作學生的義務友師，大家客客氣氣做一場騷後便完結了，你拿五千元他拿一萬元，彼此間未能建立聯繫。陳國基說，若果學生音樂學得好，可以繼續學下去。但如何學下去？這就涉及到一個教育問題︰香港教育體制真的能讓人成才嗎？

8月22日，政務司司長陳國基舉行記者會，簡介「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」即將推出的計劃細節。（政府新聞處）

脫貧需要能力建立（Capacity Building），而不是拿一萬元出來搞活動便算了。你讓窮人可以做小販，可能還有一線生機，但是你給他一萬元，就只是停留在一萬元。而對於學習環境，學生天天活在酷熱的劏房裏面，如何會有幸福感呢？

我認為，這個脫貧計劃應該是一個職業訓練計劃，應該做勞工配對。現在很多技工主導的行業缺乏人手。例如飲食業，若果學生的學術能力較強，政府應該給他們獎學金，或者設立公立寄宿學校，吸收他們入讀，會有一個比較穩定的生活和學習環境，培養他們的能力，這才是正道。

若果政府每一項政策都玩這種「食字式」宣傳與及「明Teen更老土」的概念，香港很難走出目前的困局。「共創明Teen計劃」當然是一場騷，不是說它沒用，但是作用不大。這種方式不能真正滅貧，也不能解決目前香港勞工錯配的問題。勞工錯配問題可能交給勞福局局長孫玉菡去處理比較簡單，因為貧窮問題歸在他的政策局裏面，勞工問題也是屬於這方面。統一地由一個局去問責、去做，相信會比較合理。

這個「共創明Teen計劃」要改進，應該和幾個具體產業合作，提供實習機會，讓學業成績不佳但有能力的群體學會一技之長，透過技能脫貧，而不是追求一些好高騖遠的目標。基層中若有一些有藝術天份或者體育潛能的學生，政府更應該利用體藝中學，設立寄宿宿位，改善其居住環境。這些實用和具體的方法能真正幫學生脫貧。脫貧要有「質」的改變，而不是只有活動的「量」而沒有「質」的提升。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）